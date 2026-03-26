وزارة الصحة: وفاة شخصين وإصابة آخرَين بسبب الطقس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 03:33 مساءً - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريراً شاملاً من غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف المصرية، يرصد الموقف الصحي الميداني بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد.



كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن استقرار الأوضاع الصحية في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن التقرير سجل حصيلة محدودة جداً للإصابات والوفيات المرتبطة بالطقس، بلغت حالتي وفاة وإصابتين فقط على مستوى الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الاستقرار يعود لسببين رئيسيين:

الوعي الشعبي: استجابة المواطنين للتحذيرات المسبقة التي أطلقتها الوزارة.

الاستنفار الطبي: الجاهزية القصوى لهيئة الإسعاف وفرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة الفورية للبلاغات.

5 نصائح ذهبية لمواجهة التقلبات

في إطار الحرص على السلامة العامة، جددت وزارة الصحة مناشدتها للمواطنين بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية التالية:

* ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات (مقاومة للماء)، مع تغطية الرأس والأذنين واستخدام أحذية مانعة للتسرب.

* تقليل الخروج إلا للضرورة، وإغلاق النوافذ جيداً لمنع تسرب الأتربة، مع تغيير الملابس المبللة فور العودة.

* التزام الأطفال، كبار السن، ومرضى (الحساسية، الربو، والقلب) بتناول الأدوية في مواعيدها، والإكثار من السوائل الدافئة.

* ارتداء الكمامة عند الخروج، والابتعاد التام عن أعمدة الإنارة، الأشجار، واللافتات المعدنية، وتجنب مناطق تجمع مياه الأمطار.

*غسل الوجه والعينين والأنف جيداً فور العودة من الخارج لضمان عدم تأثر الجهاز التنفسي بالرياح.