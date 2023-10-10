بمواصفات جمال ساحرة .. مذيعة سعودية أثارت مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على قناة الحدث .. اتفرج من تكون!

الرياض - محمد الاطلسي - وصفت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، المذيعة السعودية “تهاني الجهني”، بأنها أجمل إعلامية عربية ظهرت على قناة الحدث الإخبارية، وأنها تتمتع بمواصفات جمال ساحرة، بالإضافة إلى الكاريزما وقوة الشخصية والحضور الذي يميزها عن غيرها من الاعلاميات العرب بشكل عام.

تهاني بنت عوده المشدّق الجهني، هي إعلامية سعودية ولدت في مدينة جدة، وهي في العقد الرابع من عمرها.

بدأت تهاني الجهني مسيرتها الإعلامية سنة 2003م ، وكانت بدايتها كصحفية متعاونة في (صحيفة البلاد) عام 2004، ومن ثم تقلدت منصب مسؤولة تحرير القسم النسائي، وفي 2006 انتقلت إلى صحيفة المدينة وذلك بعد تخرجها من الجامعة.

وفي مطلع سنة 2007م سافرت الى لبنان للعمل مراسلة في قناة الفضائية اللبنانية (LBC) من خلال برنامج (عيشوا معنا) وكان هذا أول ظهور لها على الشاشة.

وبعدها ساهمت في إعداد برنامج صباح الخير يا عرب سنة 2008م، من مكتب قناة إم‌ بي‌ سي بالسعودية، وانتجت العديد من التقارير لبرنامج إم بي سي في اسبوع.

وفي 2012، إنتقلت تهاني الجهني إلى قناة العربية في دبي، وعملت كمحررة في غرفة الأخبار، وقدمت الأخبار كأول مذيعة سعودية في القناة سنة 2013م.

تهاني الجهني بين المنقبض والمنبسط

نشرت الإعلامية السعودية بقناة العربية تهاني الجهني أحد أقوال الأمام الشافعي، وهي تعرض صوراً لها اثناء قضائها اجازتها السنوية في الخارج.

وظهرت الإعلامية في صور ، وهي تجلس في مسطحات خضراء، وكتبت تعليقات مستخدمة فيها أقوال الأمام الشافعي حين قال ” الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة ، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط.