وكالة سلامة الطيران الأوروبية تمدد توصية تجنب المجال الجوي للخليج

دبي - احمد فتحي في السبت 28 مارس 2026 02:03 صباحاً - _ أظهرت ​نشرة محدثة ‌بشأن مناطق الصراع أن ​وكالة ​سلامة الطيران الأوروبية ⁠مددت ​اليوم الجمعة ​أجل توصيتها لشركات الطيران بتجنب ​المجال ​الجوي لإيران وإسرائيل ‌وعدة ⁠دول خليجية حتى 10 ​أبريل ​⁠بسبب تصاعد الأنشطة ​العسكرية.

وكانت ​التوصية ⁠سارية المفعول سابقا حتى ⁠27 ​مارس.

