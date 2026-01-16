القاهرة الإخبارية: بدء أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 03:34 مساءً - بدأت منذ قليل أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت المصادر لـ«القاهرة الإخبارية»، أن أن وصول أعضاء اللجنة إلى مصر جاء بعد إعلان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق وما توافق عليه اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

وأصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، يوم الأربعاء، بيانًا ختاميًا أعلنت فيه توحيد الرؤية الوطنية بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل لتشكيل "اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية" لتسلم مهام إدارة القطاع بشكل فوري.