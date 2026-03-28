نتيجة مباراة مصر والسعودية الودية قبل كأس العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 12:29 صباحاً - حقق منتخب مصر فوز مميز على نظيره السعودي في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في لقاء شهد تفوقًا هجوميًا واضحًا للفراعنة وأداءً قويًا على مدار شوطي المباراة.

ملخص مباراة مصر والسعودية

دخل منتخب مصر المباراة بثقة واضحة ورغبة في فرض السيطرة مبكرًا ونجح في ترجمة هذا التفوق إلى أهداف حاسمة بينما حاول المنتخب السعودي العودة في بعض الفترات دون أن يتمكن من مجاراة الفاعلية الهجومية للفريق المصري.

وشهدت المباراة عدة محاولات من الجانب السعودي أبرزها كرة عرضية داخل منطقة الجزاء كادت أن تشكل خطورة إلا أن دفاع المنتخب المصري تعامل معها بنجاح وأبعدها إلى ركلة ركنية.

أهداف مباراة مصر والسعودية

جاء الهدف الأول بعد تحرك منظم حيث أرسل أحمد سيد زيزو تمريرة دقيقة وصلت إلى إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء، ليظهر مهارة فردية مميزة بمراوغة الحارس قبل أن يسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وعزز منتخب مصر تقدمه بالهدف الثاني بعدما أرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجهة اليمنى ارتقى لها محمود تريزيجيه برأسية قوية من مسافة قريبة، وضع بها الكرة في الشباك بطريقة رائعة.

واستمر الضغط المصري ليأتي الهدف الثالث من هجمة سريعة بدأت بتمريرة طويلة من إمام عاشور خلف دفاع المنتخب السعودي استلمها زيزو بمهارة وانطلق نحو المرمى قبل أن يسدد كرة ساقطة بلمسة فنية مميزة فوق الحارس لتسكن الشباك.

ولم يتوقف الهجوم المصري عند هذا الحد حيث أضاف عمر مرموش الهدف الرابع بعد تمريرة من أحمد فتوح، استلمها وسدد كرة قوية فشل الحارس في التعامل معها لتسكن المرمى مؤكدًا تفوق الفراعنة في اللقاء.

نتيجة مباراة مصر والسعودية

انتهت مباراة منتخب مصر أمام السعودية بفوز كاسح للفراعنة بنتيجة 4-0 في لقاء ودي استعدادًا لكأس العالم 2026، وقدم المنتخب المصري أداءً هجوميًا قويًا نجح خلاله في تسجيل أربعة أهداف دون رد ليؤكد جاهزيته قبل التحديات المقبلة.