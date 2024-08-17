انت الأن تتابع خبر تحذير من بعض الأطعمة تسبب الخرف..تعرف عليها لتتجنبها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تختلف معايير اختيار الطعام فهناك من يسارع الي شراء ما يشتهيه، في حين هناك من يبحث عن الطعام الصحي، وهناك بعض التوصيات الصحية بالابتعاد عن الطعام الذي يساعد علي الإصابة بالخرف.

ويشتمل نظام الغذائي الصحي علي خفض استهلاك 5 أنواع من الأغذية غير الصحية. ويشير البحث الي اتباع النظام الغذائي لخفض إمكانية الإصابة بمرض ألزهايمر للنصف، فيجب الابتعاد عن الآتي:

1- الأطعمة السريعة والمقلية

وذلك لاحتواء الأطعمة المقلية علي 5 غرامات من الملح، التي تتسبب في رفع ضغط الدم، وذلك يتسبب في تلف الأوعية الدموية ومنها المغذيه للمخ، مما يؤثر علي تدفق الدم ويسبب الاصابة بالخرف.

وتشتمل الأطعمة المقلية علي سعرات حرارية كبيرة، تساعد في زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم الإصابة بالخرف، ويؤثر تناول الأجبان علي الصحة العقلية، ولذلك فان تناول كمية كبيرة من الجبن الشامل علي السعرات الحرارية، تتسبب في زيادة الوزن، وتؤثر على الصحة العقلية.

2-الزبدة

تشتمل الزبدة على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة، فضلا عن السعرات الحرارية، واستهلاك الطعام بكثرة يتسبب في المشكلات للأوعية الدموية مع مرور الزمن، قيجب الحرص وتناول ملعقة صغيرة منها يومياً.

3- الأطعمة المصنعة

يوجد ارتباط قوي بين استهلاك اللحوم المصنعة وأمراض السكري و القلب والذبحة. ولا توجد أدلة كثيرة على أن استهلاك اللحوم الطازجة يزيد من إمكانية الإصابة بالخرف.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالاقتصار علي استهلاك اللحوم الحمراء أو المصنعة على 70 غراماً في اليوم، وحينما تتناول حالياً أكثر من 90 غراماً في اليوم، فمن الممكن استبدال اللحوم البيضاء أو الأسماك .

4-المعجنات والحلويات