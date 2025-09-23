 واشنطن تقر دواءً لعلاج التوحد وسط تحذيرات من ترامب للنساء

الرياض - كتبت رنا صلاح - منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقة تاريخية على استخدام حمض الفولينيك كعلاج جديد لبعض أشكال اضطراب طيف التوحد، في خطوة وصفت بأنها "واعدة جدًا"، تمثل بارقة أمل لتحسين القدرات اللغوية لدى المصابين، دون أن تُعد علاجًا شافيًا للمرض.

وأوضحت وزارة الصحة الأمريكية في بيان رسمي أن هذا الدواء لا يقدّم شفاءً كاملاً، لكنه قد يساعد في تحسين القدرة على الكلام، مشددة على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم فعاليته على نطاق أوسع.



وفي الوقت الذي احتفت فيه الأوساط الطبية بهذا الإنجاز، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلًا واسعًا خلال حدث أقيم في البيت الأبيض حول التوحد، حيث وجّه تحذيرًا مباشرًا للنساء الحوامل من استخدام دواء الباراسيتامول، المعروف أيضًا باسم الأسيتامينوفين، وهو أحد أكثر المسكنات شيوعًا. وقال ترمب بشكل قاطع: "لا تتناولنه!"، رابطًا بين استخدامه وارتفاع خطر الإصابة بالتوحد لدى الأطفال.



ولم تتوقف تصريحات ترمب عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل التشكيك في جدوى تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضد التهاب الكبد الوبائي (ب)، معتبرًا أن المرض ينتقل عبر العلاقات الجنسية، ولا يوجد سبب لتلقيح طفل حديث الولادة.

وأضاف: "لا بدّ من انتظار أن يكتمل نموّ الطفل ويبلغ الثانية عشرة لتحصينه"، في تصريحات تتعارض مع التوصيات الطبية المعتمدة في الولايات المتحدة ومعايير الصحة العالمية، التي تؤكد ضرورة تلقيح الرضع لحمايتهم من خطر انتقال العدوى من الأم أثناء الحمل أو الولادة.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الصحية الأمريكية حالة من الانقسام بين التقدم العلمي الرسمي والتصريحات السياسية المثيرة للجدل، خاصة مع تزايد التحقيقات حول تأثير بعض اللقاحات، مثل لقاحات كوفيد-19، على الأطفال، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد تقارير تربطها بوفاة عدد من الحالات.