الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الانتشار الواسع للوصفات الطبيعية على منصات التواصل الاجتماعي، برزت وصفة مزج القهوة بالليمون كإحدى أكثر الوصفات تداولًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ادّعى البعض أنها وسيلة سريعة وفعّالة للتخسيس، وحيث أن الادعاء أثار جدلًا بين خبراء التغذية حول مدى صحته وتأثيره الحقيقي على فقدان الوزن، فخلال هذا التقرير سنحاول توضيح التفاصيل كاملة.

طلعت معجزة بجد.. مكون طبيعي يضاف على القهوة هيخليك تخس 10 كيلو في أيام

هل القهوة بالليمون تساعد على إنقاص الوزن؟

تُعد القهوة من أكثر المشروبات المنبهة شيوعًا حول العالم بفضل محتواها من الكافيين، الذي يعزز التركيز ويرفع مستويات الطاقة، وتشير بعض الدراسات المحدودة إلى أن الكافيين قد يرفع معدل حرق السعرات الحرارية بشكل مؤقت، خاصة عند تناوله قبل ممارسة الرياضة، إلا أن هذا التأثير لا يكفي لتحقيق فقدان وزن فعلي على المدى الطويل.

أما الليمون، فرغم غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، إلا أن الدراسات العلمية لم تُثبت وجود علاقة مباشرة بينه وبين حرق الدهون أو زيادة معدل الأيض، سواء تم تناوله بمفرده أو ممزوجًا بالقهوة.

ووفقًا لتقرير موقع Healthline الطبي، فإن الاعتقاد بأن القهوة بالليمون تذيب الدهون هو مبالغة لا أساس علميًا لها، مشيرًا إلى أن أي زيادة طفيفة في النشاط تعود للكافيين فقط وليس الليمون.

فوائد محتملة لمشروب القهوة بالليمون

ورغم غياب الأدلة التي تثبت فاعليته في التخسيس، إلا أن تناول القهوة مع الليمون قد يقدم بعض الفوائد الصحية، من أبرزها:

دعم وظائف الدماغ وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض العصبية.

المساهمة في تخفيف الصداع لدى بعض الأشخاص نتيجة تأثير الكافيين على الأوعية الدموية.

تحسين مظهر البشرة بفضل ما يحتويه المشروبان من مضادات الأكسدة.

ويحذر الأطباء من الإكثار من هذا المزيج نظرًا لآثاره الجانبية المحتملة، والتي تشمل:

اضطرابات النوم والأرق بسبب ارتفاع نسبة الكافيين.

تهيج الجهاز الهضمي وزيادة مشاكل القولون.

تآكل مينا الأسنان نتيجة حموضة الليمون العالية.

احتمالية حدوث حساسية تجاه الحمضيات لدى بعض الأشخاص.

ظهور أعراض انسحاب الكافيين عند التوقف المفاجئ عنه.

وأوضح الدكتور أحمد مجدي عبد القادر، خبير التغذية العلاجية، أن إضافة كمية قليلة من الماء إلى فنجان القهوة قد يساعد في تحسين مذاقها وتقليل الرواسب الثقيلة التي تدخل الجسم، الأمر الذي يدعم صحة الكلى على المدى الطويل