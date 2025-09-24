وداعا للسكري وأدويته.. مشروب سحري موجود في بيتك يحميك من الإصابة بمرض السكر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها فرق بحثية مشتركة من الهند والمملكة المتحدة عن فائدة جديدة لمنتجات الألبان، حيث أوضحت قدرتها على تحسين استقرار مستويات السكر في الدم مقارنة بالأنظمة النباتية الصرفة التي تعتمد على بدائل الحليب.

شملت الدراسة 30 شخصًا بالغًا، قُسّموا إلى مجموعتين؛ الأولى اعتمدت على نظام نباتي يتضمن الحليب ومشتقاته، بينما اتبعت الثانية نظامًا نباتيًا خالصًا قائمًا على بدائل الألبان.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت منتجات الألبان سجلت مستويات أكثر استقرارًا للجلوكوز، مع تراجع الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم، فضلًا عن زيادة مادة الأستيل كارنيتين التي تساعد في تحسين استقلاب الدهون.

في المقابل، لوحظ لدى المجموعة الأخرى ارتفاع مادة الفينيل ألانين التي قد تؤثر سلبًا على امتصاص الجلوكوز في الجسم.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تبرز دور الحليب ومشتقاته في دعم استقرار مستويات السكر، إلا أنهم شددوا على ضرورة استشارة الأطباء قبل إجراء أي تغييرات غذائية، خصوصًا لمن يعانون من مشاكل في التمثيل الغذائي أو اضطراب مستويات السكر.

كما أشاروا إلى أن الوقاية من السكري لا تقتصر على نوعية الغذاء فقط، بل تعتمد أيضًا على أنماط صحية شاملة، أهمها تجنب الإفراط في تناول السكريات وتقليل استهلاك العصائر المعلبة والمشروبات المحلاة.