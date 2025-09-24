الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الهالات السوداء أسفل العين هي من أكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص، إذ إن الجلد الذي يوجد أسفل العين رقيق للغاية ويتغير لونه بسرعة، وفي الغالب ما تكون النصيحة لعلاج الهالات السوداء هو الترطيب من خلال شرب الماء بكثرة والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، ومع ذلك، توجد حيلة بسيطة وسهلة يمكن اتباعها لتقليل الهالات السوداء أسفل العين، وفقًا لتقرير موقع “tips-and-tricks”.

مكون سحري لن تتوقعيه.. علاج نهائي للهالات السوداء في دقائق

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تظهر الهالات السوداء عند الأشخاص الذين يعيشون بصحة جيدة ويحصلون على قسط كافٍ من النوم، إذ يمكن أن تكون ناتجة أيضًا عن عوامل وراثية.

مكون سحري لعلاج الهالات السوداء

تعد البطاطس هي أفضل علاج للهالات السوداء تحت عينيك، إذ إن البطاطس تتمتع بتأثير مهدئ، بالإضافة إلى أنها تحتوي على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساهم في تغذية الجلد، وتساعد هذه الخصائص للبطاطس في تخفيف الهالات السوداء.

كيف تحارب البطاطس الهالات السوداء؟

والجدير بالإشارة إلى أن البطاطس تحتوي على مادة الكاتيكول، حيث إنه مركب عضوي، يتم استخدامه غالبًا في منتجات العناية بالبشرة التي تساعد على التفتيح والتخلص من بقع التصبغ.

طريقة استخدام البطاطس لتقليل الهالات السوداء