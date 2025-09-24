الرياض - كتبت رنا صلاح - قد يؤثر فشل الكبد على الجسم بطرق كثيرة، وتظهر بعض أعراضه بشكل أوضح خلال الليل، ووفقًا لدراسة بعنوان “اضطرابات النوم لدى مرضى تليف الكبد: الانتشار والتأثير وتحديات الإدارة”، فإن مرضى الكبد غالبًا ما يعانون من صعوبة في النوم أو النوم لفترة طويلة، كما قد يعانون من شعور شديد بالنعاس أثناء النهار

انتبه.. علامات تظهر ليلاً قد تكشف عن فشل الكبد

من أبرز أسباب مشكلات النوم عند مرضى الكبد اعتلال الدماغ الكبدي، وهي حالة تنتج عن تراكم السموم التي لا يستطيع الكبد التالف التخلص منها، مما يؤثر على وظائف الدماغ، كما أن التغيرات في الهرمونات مثل الميلاتونين، واضطراب دورة النوم الطبيعية للجسم، بالإضافة إلى مشكلات جسدية أخرى، قد تجعل الليل غير مريح، ويساعد فهم هذه الأعراض المرضى على التعامل مع فشل الكبد بشكل أفضل وتحسين جودة حياتهم.

مشكلات ليلية شائعة تشير إلى فشل الكبد

يعاني الكثير من مرضى الكبد من الأرق في الليل، سواء بصعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا، وقد يعاني بعضهم انعكاس في النوم والاستيقاظ، إذ يشعرون بالنعاس خلال النهار ويستيقظون ليلًا، كما يعد التعب أثناء النهار من المشكلات الشائعة الأخرى، وتحدث بسبب فشل الكبد في التخلص من السموم أو تنظيم الهرمونات التي تتحكم في النوم، ويساعد معرفة هذه الأعراض مبكرًا في السيطرة عليها قبل أن تؤثر سلبًا على الحياة اليومية.

كيف يؤثر اعتلال الدماغ الكبدي على النوم؟

والجدير بالإشارة، أن اعتلال الدماغ الكبدي (HE) يحدث عند تراكم السموم في الجسم بسبب تلف الكبد، وبالتالي يؤثر على الدماغ، وقد تشمل هذه الأعراض ارتباكًا خفيفًا ومشكلات إدراكية أكثر خطورة، وفي الغالب ما تظهر أعراض اعتلال الدماغ الكبدي في الليل ويؤثر على دورة النوم، كما يمكن أن يكون اضطراب النوم من أولى علاماته، ويمكن لعلاج اعتلال الدماغ الكبدي بالأدوية وتغيير نمط الحياة أن يساعد على تحسين جودة النوم بشكل كبير ويساعد المرضى على الشعور بمزيد من الراحة.

لماذا يؤثر فشل الكبد على النوم؟

من أبرز الأسباب الرئيسية لصعوبة النوم عند مرضى فشل الكبد هو اضطراب الميلاتونين، حيث إنه الهرمون المسؤول عن تنظيم مواعيد النوم، إذ لا يستطيع الكبد التالف التخلص من الميلاتونين بشكل سليم، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب إيقاع الجسم الطبيعي ليلًا ونهارًا، كما تتسبب مشكلات أخرى، مثل تغيرات سكر الدم، وعدم انتظام درجة حرارة الجسم، واختلال التوازن الهرموني، في قلة النوم ليلًا، ويمكن أيضًا أن تسبب هذه التغيرات شعورًا بالتعب والانفعال، وتقلل من قدرة المرضى على العمل خلال النهار.

كيفية إدارة أعراض فشل الكبد ليلًا

يبدأ علاج مشكلات النوم عند مرضى فشل الكبد بعلاج المشكلة الكبدية الأساسية، خاصة اعتلال الدماغ الكبدي، وتساعد بعض الأدوية على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، كما يمكن لإجراء بعض التعديلات على نمط الحياة، مثل الحفاظ على جدول نوم منتظم، وممارسة تقنيات الاسترخاء، أو ممارسة تمارين خفيفة مثل اليوجا أن تحسن جودة النوم، ويمكن استخدام بعض الأدوية المساعدة على النوم، ولكن ينبغي تناولها فقط تحت إشراف طبي لأن الكبد يعالج الأدوية ببطء، كما أن المتابعة الدورية مع الطبيب ضرورية لمتابعة التقدم وتعديل العلاج عند الحاجة.

نصائح بسيطة لنوم أفضل ليلًا