«امريكا والسعودية هيموتوا عليها».. عشبة سحرية تعيد احياء الكبد مهما كان تالف وتقضي على الكولسترول وتعالج

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر عشبة العرعر من النباتات العطرية النادرة التي تنمو في المناطق المعتدلة حول العالم مثل شمال اوروبا اسيا وامريكا الشمالية تمتاز هذه العشبة بقدرتها على دعم الصحة العامة حيث تحتوي على مركبات نباتية قوية وعناصر غذائية متعددة تعزز من قدرة الجسم على مقاومة الامراض ويستخدمها الانسان منذ قرون في الطب التقليدي للوقاية والعلاج من مشاكل صحية مختلفة ومن اهم مزاياها قدرتها على تعزيز وظائف الكبد وتنقية الجسم من السموم وتحسين مستويات الكولسترول.

تساهم عشبة العرعر في زيادة معدل اخراج البول مما يساعد الجسم على التخلص من الفضلات والسموم ويقلل من احتباس السوائل الامر الذي يحسن من صحة الجهاز البولي كما تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف التورم والالم كما تعمل كمطهرة طبيعية ضد البكتيريا والفطريات الامر الذي يجعلها خيار مثالي لدعم الجهاز المناعي ومقاومة الامراض الالتهابية بشكل فعال.

العرعر كمضاد للاكسدة ودوره في الوقاية من الامراض

تتميز عشبة العرعر بخصائصها المضادة للاكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة كما تساعد مركباتها الفعالة على تعزيز صحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي بالاضافة الى تأثيراتها المحتملة في الوقاية من بعض انواع السرطان كما تساهم في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول الضار مما يجعلها من اهم الاعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها لدعم الصحة العامة بشكل يومي تحت اشراف طبي لضمان تحقيق اقصى استفادة ممكنة.