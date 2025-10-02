الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت هيئة حماية المستهلك الروسية، تحذيرات هامة، بشأن انتشار نوع من الشاي اكتُشف مؤخرًا أنه يحتوي على غبار وعفن ورقائق من البلاستيك بما يمثل خطورة بالغة على صحة الأفراد، مطالبة بضرورة التعامل مع الموقف بشكل عاجل.

احذر شرب هذا النوع من الشاي.. يحتوي على غبار وعفن ودقائق بلاستيك

وطالبت هيئة حماية المستهلك الروسية، منتجي الشاي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطهير منتجاتهم من المبيدات الحشرية، وذلك بعد أن تم اكتشافها في أصناف مشهورة ومعروفة.

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، إنه “بصورة عامة أخطر أنواع الشاي هو الشاي الذي يكون معبأ في أكياس؛ نظرًا لأنه يحتوي بالإضافة إلى الشاي على غبار من مصادر مختلفة، كما يعتمد كل شيء على ظروف الإنتاج، علاوة على أن مادة الأكياس التي يتم تعبئتها فيها الشاي يمكن أن تحتوي على دقائق البلاستيك، إلى جانب ذلك يمكن أن يتطور العفن في مثل هذا الشاي بسرعة، ولهذا السبب لا أنصح باستخدام شاي الأكياس دائمًا”.

نصائح عند شراء الشاي

ونصحت الخبيرة الروسية بعدد من النصائح عند شراء الشاي، على رأسها ضرورة التركيز على شاي الأوراق الكبيرة، وفي علب شفافة تسمح برؤية ما بداخلها، كما ينبغي التأكد من مدة صلاحيته، مضيفة “يحتوي الشاي الأخضر على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية، ما يحسّن الأداء والتركيز، كما أنه يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين مقارنةً بالشاي الأسود، لذلك ينشّط أكثر”.

ووجهت الخبيرة الروسية نصيحة بضرورة شرب الشاي باعتدال أي ما يعادل 4 أكواب في اليوم، كما لا يُوصى بشرب الشاي المركز؛ وذلك لأنه يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب ويثير الجهاز العصبي، مشيرة إلى أن الشاي يحتوي على زيوت تتأكسد بسرعة عند تعرضه للشمس، ما يجعله ضارًا، وبمجرد تعرض الشاي للرطوبة يتطور فيه العفن والبكتيريا بسرعة.