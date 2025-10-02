الرياض - كتبت رنا صلاح - أصبح ضعف الذاكرة ونسيان التفاصيل اليومية مشكلة تؤثر على جميع الفئات العمرية سواء الشباب او كبار السن تقلل هذه المشكلة من القدرة على التركيز وتعيق الأداء الدراسي والمهني ومع ذلك يمكن اتباع طرق طبيعية يوميا لتعزيز وظائف المخ وزيادة النشاط العقلي من أهم هذه الطرق تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل المكسرات والأسماك والخضروات الورقية تساعد هذه الأطعمة على تجديد الخلايا العصبية وتحسين تدفق الدم الى الدماغ مما يعزز القدرة على استرجاع المعلومات بسرعة ويزيد التركيز بشكل ملحوظ.

عقلك مش هيستوعبها…مسن كبير يكشف عن طريقة عبقرية للتخلص من النسيان والوصول إلى مرحلة الذكاء بنسبة 200%

تلعب البيئة المحيطة دورا أساسيا في تقوية الذاكرة وتحفيز النشاط العقلي من الضروري خلق مكان هادئ للدراسة او العمل بعيد عن المشتتات والإضاءة غير المريحة فترات العمل الطويلة تؤدي إلى إرهاق العقل لذا ينصح بتقسيم العمل إلى جلسات قصيرة مع أخذ استراحة لتجديد الطاقة العقلية خلال هذه الاستراحات يفضل الابتعاد عن الهواتف والانترنت لضمان استرخاء العقل كما أن الراحة النفسية تلعب دورا مهما في تهدئة الأعصاب وتجنب التوتر الذي يؤثر سلبا على أداء الدماغ ويجعل استرجاع المعلومات أسرع وأسهل.

أسلوب حياة صحي لدعم وظائف المخ

بالإضافة إلى البيئة والراحة يمكن تعديل نمط الحياة لتعزيز القدرات العقلية ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين الدورة الدموية وتغذية المخ بالأكسجين كما أن تعلم مهارات جديدة وممارسة أنشطة ذهنية مثل القراءة وحل الألغاز تزيد من مرونة الدماغ وتقوي الذاكرة التغذية السليمة لها دور محوري حيث تساهم الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات في دعم وظائف المخ وحمايته من التدهور إضافة إلى ذلك الحفاظ على نوم كاف والاسترخاء اليومي يسهم في تنشيط العقل وزيادة التركيز مع المواظبة على هذه العادات يمكن تحسين الذاكرة بشكل ملحوظ وتحقيق أداء عقلي أعلى وزيادة القدرة على التذكر والتعلم.