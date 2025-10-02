الرياض - كتبت رنا صلاح - يحافظ الإنسان على صحته عندما يحرص على اختيار غذاء مفيد للجسم ومن أهم الأعضاء التي تحتاج إلى رعاية دائمة الكليتان حيث تقومان بتنقية الدم والتخلص من السموم عبر البول وتساعدان على توازن السوائل والمعادن لذلك يصبح الاهتمام بالأطعمة المفيدة للكلى خطوة أساسية لحماية الجسم من المضاعفات ولتعزيز عملها بكفاءة عالية

اكتشف 6 أطعمة طبيعية تعزز صحة الكلى وتدعم وظائفها

القرنبيط

يعد القرنبيط غذاء مهما لصحة الكلى إذ يحتوي على عناصر تساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة كما يمد الجسم بفيتامينات وألياف ضرورية ويتميز بإمكانية تناوله بطرق مختلفة ما يجعله خيارا سهلا في النظام الغذائي

مصدر غني بفيتامين ج

يحتوي على حمض الفوليك

يدعم التخلص من السموم

يمكن تناوله مطهيا أو مهروسا

الكرنب

يساهم الكرنب في دعم الكلى لأنه منخفض البوتاسيوم وهو غني بفيتامينات يحتاجها الجسم ويعتبر من الأطعمة التي تساعد في تفتيت المواد الضارة قبل أن تصل إلى الكلى مما يقلل من الأعباء عليها

غني بفيتامين ك وفيتامين ج

يحتوي على فيتامين ب6

آمن لمرضى الكلى

يساعد على حماية الأنسجة

الأناناس

يعتبر الأناناس من الفواكه المفيدة لمرضى الكلى بسبب انخفاض محتواه من المعادن الضارة للكلى كما يحتوي على إنزيم يساعد في تقليل الالتهاب ويمنح الجسم مذاقا حلوا ومنعشا

يحتوي على فيتامين ج

منخفض البوتاسيوم والفوسفور

غني بالبروميلين المضاد للالتهابات

يمكن تناوله نيئا أو في سلطة

الثوم

يستخدم الثوم منذ القدم لعلاج مشكلات صحية متعددة وهو يقدم فوائد للكلى بفضل خصائصه التي تقلل الالتهاب وتحد من الإجهاد التأكسدي كما يعمل على حماية الجسم من العدوى

يقلل الالتهاب

يقاوم الإجهاد التأكسدي

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا

يساعد على حماية الكلى

التفاح

يساعد التفاح على تخفيف الجهد الواقع على الكلى لأنه غني بالألياف التي تقلل من مستويات الكوليسترول والسكر كما يحتوي على مضادات أكسدة تحمي أنسجة الكلى

غني بالألياف القابلة للذوبان

يحتوي على البكتين

يخفض الكوليسترول والسكر

يحمي الأنسجة من الجذور الحرة

التوت الأزرق

يمثل التوت الأزرق غذاء مثاليا لدعم صحة الكلى لما يحتويه من مضادات أكسدة قوية كما يساهم في الحفاظ على ضغط الدم ضمن مستويات صحية ويعتبر خيارا آمنا بسبب انخفاض محتواه من المعادن التي قد ترهق الكلى

غني بمضادات الأكسدة

يساعد على تقليل الالتهابات

يدعم صحة الأوعية الدموية

منخفض الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم

إن إدخال هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي يساهم في تعزيز صحة الكلى ويساعد على حمايتها من الأمراض والسموم كما يمد الجسم بعناصر غذائية متوازنة تحافظ على طاقته وحيويته