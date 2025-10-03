الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة الهندباء، المعروفة بخصائصها العلاجية منذ قديم الزمان، أصبحت محط اهتمام العديد من الباحثين لعلاج مشاكل الكلى والكبد وتحسين صحة القلب، فهي نبات متعدد الفوائد يمكن دمجه بسهولة في النظام الغذائي اليومي لتعزيز الصحة العامة وتنقية الجسم من السموم.

ولا عمرنا سمعنا عنها حاجة” .. العشبة السحرية لتنظيف الكبد من السموم مهما كان تالف وتحارب الكولسترول .. ضاع

تتعرض الكلى لضغوط مستمرة بسبب التغذية غير السليمة وتناول المشروبات الغازية والمسكنات، وهنا تظهر أهمية عشبة الهندباء، فهي تساعد على تنقية الدم من السموم، تحفز الكلى لطرد الفضلات بكفاءة أعلى، وتقلل من احتباس السوائل في الجسم، ما يخفف الضغط على الكلى ويحسن من أدائها، وقد أشار أطباء الطب البديل إلى أن تناول الهندباء بانتظام يمكن أن يدعم استعادة وظائف الكلى تدريجيًا.

دعم الكبد وتحفيز وظائفه

الكبد، العضو الحيوي المسؤول عن العديد من الوظائف، يحتاج إلى دعم مستمر للحفاظ على صحته، وعشبة الهندباء تلعب دورًا مهمًا في ذلك، فهي تساعد على تجديد خلايا الكبد المتضررة، معالجة الالتهابات الكبدية، وتقليل تراكم الدهون داخل الكبد، مما يساهم في تحسين أدائه، وأظهرت الدراسات الحديثة أن مستخلص الهندباء يحسن مستويات إنزيمات الكبد لدى مرضى التهاب الكبد المزمن.

تحسين صحة القلب وتنقية الشرايين

الهندباء ليست مفيدة للكبد والكلى فقط، بل تدعم أيضًا صحة القلب، فهي تقلل مستويات الكولسترول الضار LDL، وتزيد من الكولسترول النافع HDL، مما يقي من تصلب الشرايين ويعزز صحة الأوعية الدموية، وبالتالي تدعم وظائف القلب بشكل عام.

طرق الاستفادة من الهندباء

يمكن غلي أوراق الهندباء وشربها مثل الشاي مرتين يوميًا، أو تناول الخلاصة السائلة المتوفرة في الصيدليات العشبية، كما يمكن إضافة الأوراق الطازجة إلى السلطات والعصائر لتعزيز الاستفادة من فوائدها الصحية.