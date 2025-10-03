ولا عمرك سمعت عنها .. أغلي فاكهة استوائية في العالم تضبط مستوي السكر في الجسم ومضاد قوي للالتهابات

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد المانجوستين من الفواكه الاستوائية النادرة التي تتميز بقشرتها البنفسجية، وينمو بشكل أساسي في مناطق جنوب شرق آسيا. ونظرًا لفوائده الصحية العديدة، أُطلق عليه لقب “ملكة الفاكهة”. تتميز هذه الفاكهة بنكهة حامضة لذيذة، كما أن لبّها الأبيض يمتاز بقوام هش يذوب في الفم بسهولة، سواء تم تناوله طازجًا أو على شكل عصير.

الكثير من المواقع الخاصة بوزارة الزراعة المتواجدة في أمريكا تؤكد أن الفاكهة قد تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تكون ضرورية في الجسم الخاص بالإنسان:

البوتاسيوم: قد يلعب البوتاسيوم دور كبير خلال التحكم في الاعصاب وأيضًا نقل المواد الغذائية بالخلايا مع العلم أنه يساعد في إزالة النفايات الخاصة بالجسم، وهذا على حسب ما تم تقديمه من مكتبة الطب الوطني في أمريكا.

المغنيسيوم: قد يساهم المغنيسيوم بعمل العضلات وأيضا القلب ومن ضمنها جهاز المناعي بصورة ثانية ويلعب دور كبير في تنظيم الكثير من الوظائف الخاصة بالجسم وهذا على حسب إنتاج الطاقة والعضلات، وفقا على حسب النظام والحفاظ على صحة العضلات والخلايا.

فوائد الخاصة ملكة الفواكه

يتواجد العديد من الفواكة التي يكون لديها فوائد ومن ضمنها ملكه الفاكهه تابع معناها حتى تتمكن على أهم الفوائد الخاصة بها: