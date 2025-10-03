الرياض - كتبت رنا صلاح - الجلطة الدموية الدماغية، المعروفة أيضًا بالخثار أو الانصمام الدماغي، تحدث عندما تسد جلطة أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وبالتالي يعيق تدفق الدم وقد يتسبب في سكتة دماغية أو مضاعفات خطيرة أخرى، وفي حالة إذا لم يتم علاجها على الفور، فقد تكون قاتلة، ويمكن أن يظهر على الجسم بعض العلامات قبل أسابيع من حدوثها، رغم أن هذا لا يحدث دائمًا، وفقًا لتقرير موقع “Healthline”.

لا تتجاهلها.. 9 علامات لجلطة المخ تظهر قبل أسابيع من حدوثها

وإليكم أبرز العلامات التي قد تدل على وجود جلطة في المخ والتي تستوجب الانتباه الفوري:

الصداع الشديد المفاجئ

قد تسبب جلطة دموية في الدماغ صداعًا شديدًا، ويمكن أن يظهر هذا الألم قبل أسابيع دون وجود أي علامات تحذيرية، ويمكن أن يستمر لعدة ساعات، وأيضًا مع تناول كميات كبيرة من مسكنات الألم، وتعد هذه أول وأهم علامة حرجة تظهر وتحتاج عناية فورية.

ضعف أو خدر في جانب واحد

يمكن أن يشعر الشخص بضعف مفاجئ في الذراعين أو الساقين أو الوجه، وخصوصًا في جانب واحد من الجسم، فهي تعيق حركة الجسم وتؤثر على أداء المهام اليومية، حيث إنها علامة شائعة على احتمال الإصابة بسكتة دماغية ناجمة عن جلطة الدماغ.

صعوبة في التحدث

يمكن أن تكون صعوبة الكلام المفاجئة، أو التلعثم، أو صعوبة فهم كلام الآخرين، علامة على جلطة دموية في الدماغ، فقد تواجه صعوبة في تكوين الكلمات أو الجمل، أو قد لا تفهم الكلام المنطوق حتى وأنت متيقظ.

مشاكل في الرؤية

قد تحدث تغيرات مفاجئة في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية، أو ازدواج الرؤية، أو حتى فقدانها في إحدى العينين أو كلتيهما، ويمكن أن تحدث اضطرابات الرؤية بشكل مفاجئ، وقد ترافقها أعراض عصبية أخرى، وبالتالي يشير إلى اضطراب في تدفق الدم إلى الدماغ.

فقدان التوازن أو التنسيق

قد تسبب الجلطة أعراضًا مثل الشعور بالدوخة، أو عدم الثبات، أو فقدان مفاجئ للتوازن والتنسيق، ويمكن أن تجد صعوبة في المشي، أو تسقط دون سبب واضح، أو تشعر وكأن الغرفة تدور حولك.

الارتباك أو صعوبة في الفهم

يمكن أن يحدث ارتباك مفاجئ، أو فقدان للوعي، أو صعوبة في فهم الجمل البسيطة، وقد تجد صعوبة في متابعة المحادثات، أو التعرف على الأشخاص المألوفين، أو الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، ويعد هذا التغير في الحالة العقلية مؤشرًا حادًا على أن الدماغ لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين.

فقدان الوعي

قد يؤدي تخثر الدم الشديد إلى إغماء أو فقدان للوعي، وقد يحدث ذلك فجأة وأحيانًا دون أي تحذير مسبق، وتعد هذه حالة طبية طارئة تحتاج التدخل الفوري لتجنب إصابة دماغية دائمة.

نوبات الصرع

يمكن أن تحدث نوبات صرع، وهي اضطرابات كهربائية مفاجئة لا إرادية في الدماغ، تحدث عند بعض المرضى، وقد تؤدي النوبات إلى تشنجات، أو فقدان للوعي، أو حركات وأحاسيس غير طبيعية، ويمكن أن تظهر كأول أعراض للسكتة الدماغية أو الجلطة في بعض الحالات.

الغثيان

في حالة الشعور بالغثيان أو القيء المفاجئ وغير المبرر، خاصةً عند مصاحبته بأعراض عصبية أخرى، فهو علامة على جلطة دموية في المخ، ويحدث هذا نتيجة ارتفاع الضغط أو التهيج داخل الدماغ، ويجب عدم تركه دون علاج.