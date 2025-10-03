الرياض - كتبت رنا صلاح - يصاب عدد كبير من الأشخاص حول العالم بالسرطان، ويعتبر من أكثر الأمراض انتشارًا وخطورة، من أكثر الأنواع شيوعًا هو سرطان الثدي، والرئة، والبروستاتا، والأمعاء، ولا يقتصر خطر الإصابة بالسرطان على المدخنين أو متناولي اللحوم الحمراء، رغم أن كليهما يزيد من احتمالية الإصابة، إذ يعتبر السرطان مرضًا معقدًا يمكن أن يصيب حتى الأفراد الأصحاء بطرق متعددة ومختلفة، وفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

تظهر فقط ليلا.. علامة تحذيرية تدل على الإصابة بالسرطان

ومن بين الأعراض التي قد تدل على الإصابة بالسرطان وتظهر أثناء الليل، هو التعرق الشديد، ويمكن أن يحدث التعرق الليلي الناتج عن بعض أنواع السرطان لأن الجسم يحاول محاربة السرطان، وتكون تغيّرات مستويات الهرمونات سببًا أيضًا عندما يسبب السرطان حمى، ويمكن أن يتعرق الجسم بغزارة لتبريد نفسه.

وقد يكون التعرق الليلي علامة على شيء آخر، كممارسة الرياضة قبل النوم، أو تناول المشروبات الساخنة في السرير، وعلى الرغم من ذلك، إذا ظهر هذا الأمر بشكل مفاجئ، فيكون إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية للسرطان التي ينبغي الانتباه إليها، وذلك وفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

23 عرضًا شائعًا للسرطان

وهناك 23 عرضًا شائعًا للسرطان لا بد من الانتباه إليها بحسب أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، وهي:

التعرق الشديد أثناء الليل

التعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

ألم أو حب الشباب غير المبرر

فقدان الوزن غير المبرر

كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان على الجسم

ظهور شامة جديدة

تغيّرات الجلد أو القرحة التي لا تلتئم

صوت أجش أو سعال لا يزول

السعال الدموي

صعوبة في البلع

ضيق التنفس

حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

تغيّرات غير عادية في الثديين

الانتفاخ المستمر

فقدان الشهية

تغيّر في عادة الأمعاء مثل الإمساك أو البراز الأكثر ليونة أو الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر

دم في البراز

نزيف مهبلي غير متوقع بعد ممارسة الجنس أو بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث

البول الدموي

مشكلات التبول

بالإضافة إلى ذلك، يوجد أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان، والتي يمكن أن تسبب الكثير من العلامات والأعراض المختلفة، وفي بعض الأحيان، تؤثر الأعراض على مناطق محددة من الجسم، مثل البطن أو الجلد، ولكن يمكن أن تكون العلامات أيضًا أكثر عمومية، وتتضمن فقدان الوزن، والتعب، أو الألم غير المبرر، لذا من الضروري استشارة الطبيب عند ظهور أي علامات جديدة.