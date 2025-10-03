الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ليفربول جون موريس دلالات ومعاني لون البول، حيث أشارت إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون ببول داكن اللون لديهم مستويات أعلى من هرمون التوتر «الكورتيزول» عندما يتعرضون للضغط.

ألوان البول المختلفة ومعانيها الصحية.. تعرف عليها

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع ذا صن وأجريت على 32 بالغا بصحة جيدة أعمارهم تتراوح بين 18 و35 عاما، فإن لون البول يرتبط أيضًا باستجابة الجسم للتوتر الداخلي، خاصة وأن التوتر المزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة، ويرتبط بمشاكل مثل أمراض القلب والسكري والاكتئاب.

وكشف الدكتور آموس أوجونكويا، وهو طبيب عام، لصحيفة «صن هيلث» دلالات ألوان البول، وأيضًا يشاركه الرأي روب هوبسون، حيث جاءت على النحو التالي:

لون بول بني غامق

يشير إلى الإصابة بالجفاف الشديد، عند تجنب شرب السوائل، وعادة ما يظهر بعد المجهود الكبير مثل التمرين حيث يكون اللون مثل لون الشاي، وهي علامة تحذيرية خطيرة مرتبطة بانهيار العضلات، على الرغم من أن الجفاف هو السبب الأكثر شيوعًا لمرض انحلال الربيدات، وما يصاحبه من آلام العضلات وضعفها، كما يمكن أن يشير اللون البني الداكن إلى وجود أمراض الكبد، الناجمة عن دخول الصفراء إلى البول.

البول الأحمر

هذا اللون مثير للقلق دائما، فقد يشير إلى وجود نزيف والذي عادة ما يظهر بعد الركض والجري، وحسب الأطباء فإن وجود الدم في البول مصحوبًا بألم في جانبيك أو أسفل ظهرك أو في الفخذ يأتي ويذهب وتشعر بالغثيان، فقد تكون تعاني من حصوات الكلى.

البول الأخضر

وهو لون غير طبيعي، ولكن قد يكون سببه نبات معين، فمن الممكن أن تؤثر الصبغات الغذائية الخضراء أو الزرقاء الموجودة في الحلويات أحيانًا على لون البول، ولابد من زيارة الطبيب في حالة وجود علامات أخرى مثل الحرقة أو الوخز أو الحمى أو آلام البطن.

بول أصفر نيون

عادة ما يكون سببه الجرعات العالية من فيتامينات ب، وخاصة الريبوفلافين، حيث يتخلص الجسم من الفائض.

بول رغوي مع رغوة بيضاء سميكة

وهذا يحدث عند حبس البول لفترة من الوقت ثم ينزل إلى المرحاض بسرعة أو بقوة عندما تريد في النهاية الذهاب، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين فقاعات أو رغوة مؤقتة، ولكنه يمكن أن يشير إلى وجود مشاكل في الكلى وتحديدًا وجود البروتين في البول.