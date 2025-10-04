الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة يتوقف فيها الزمن وتتناثر أشعة الشمس كما لو كانت قطرات سكر على خصل الشعر، يظهر الشعر كقصة غير مكتوبة، تتراقص الرياح على أنغام الصمت، كل شعرة فيها تنبض بأسرار لا يعرفها سوى الضوء والظل، وكل لمسة زيت تتفتح فيها بوابة من الحواس لا يمكن تصورها، هنا تصبح العناية بالشعر رحلة بين الواقع والخيال، حيث يلتقي سر الطبيعة مع دفء الإنسان، فتولد قوة جديدة ولمعان لا يعرف النهاية، وتتحول كل خصلات الشعر إلى قصيدة حية تنطق بالجمال والصمود والحياة.

«هيحسدوكي من جمالك»... ضع ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 أيام حتى لو كان عمرك 100سنة

يعد مزج زيت الزيتون مع زيت الكمون سرًا طبيعيًا فريدًا لمنح الشعر الحيوية، فزيت الزيتون يضمن ترطيبًا عميقًا ويحمي الشعر من الجفاف، كما يهدئ فروة الرأس ويقلل القشرة، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة تحمي الشعر من التلوث وحرارة أدوات التصفيف، وفي المقابل، يعمل زيت الكمون على تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف وتحفيز نموه، مما يجعل الدمج بينهما تركيبة متكاملة تعزز الطول واللمعان والمرونة، وبالتالي يمنح الشعر حيوية تدوم مع مرور الوقت، ويقلل التكسر والتقصف.

طريقة تطبيق الوصفة المنزلية