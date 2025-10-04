الرياض - كتبت رنا صلاح - يعرف عن مرض السكري أنه يسبب مشاكل للعين كعدم وضوح الرؤية أو مشكلات أخرى متعلقة بصحة البصر، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي قد يتلف الأوعية الدموية الدقيقة داخل العين، مما يسبب اعتلال الشبكية السكري أو الجلوكوما، وقد يصل الأمر إلى العمى إذا لم تتم معالجته، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

عاجل لمرضى السكر.. 5 عادات يومية للعناية بالعين ومنع فقدان البصر

والمقلق أن هذه التغيرات تحدث غالبًا دون ألم أو علامات إنذار مبكرة، لكن من خلال اتباع عادات يومية بسيطة يمكن أن تحافظ على صحة العين وتبطئ تلفها، مما يساعد على بقاء العين أكثر حدة لفترة أطول، حتى مع الإصابة بداء السكري من النوع الأول أو الثاني.

وإليك 5 عادات يومية هامة من أجل العناية بالعين ومنع فقدان البصر وهي كالتالي:

ممارسة قاعدة 20-20-20 للإجهاد الرقمي

النظر إلى الشاشات لساعات طويلة دون انقطاع يمكن أن يزيد من إجهاد شبكية العين، خصوصًا لمن يعانون من مرض السكري، ويمكن لاتباع قاعدة 20-20-20: أي كل 20 دقيقة، قم بالنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، حيث إن هذا التمرين يخفف من إجهاد العينين، ويساهم هذا النظام البسيط في الحفاظ على رطوبة العينين ويقلل من خطر تعرضها لمشكلات مبكرة، خصوصًا لمن تحتاج عيونهم إلى حماية إضافية مثل مرضى السكر.

شرب الماء الدافئ على فترات منتظمة

يعد جفاف العين مشكلة شائعة بين مرضى السكري، مما يجعل الرؤية ضبابية وأكثر إزعاجًا، ومن العادات المفيدة التي قد لا يعلمها الكثيرون هي شرب الماء الدافئ بدلًا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، إذ يساهم الماء الدافئ في تحسين الدورة الدموية، واستقرار مستوى السكر في الدم، والحفاظ على ترطيب العين بشكل طبيعي، وعلى عكس القطرات الصناعية، فإن هذه الممارسة تدعم صحة العين من الداخل.

إضافة العناصر الغذائية المفيدة للعين

على الرغم من أن المكملات الغذائية يُوصى بها، إلا أن أبسط خطوة هي تناول أطعمة غنية باللوتين والزياكسانثين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتعد الخضراوات الموسمية مثل السبانخ وأوراق الخردل مفيدة لصحة شبكية العين، حيث إن تناول بذور الكتان والجوز أو ملعقة صغيرة من بذور الشيا المنقوعة يوميًا يزود الجسم بأحماض أوميجا 3 بشكل طبيعي، والتي تقلل الالتهاب في أوعية العين الحساسة، وتعتبر هذه الأطعمة اليومية درعًا طبيعيًا ضد مضاعفات العين المرتبطة بمرض السكري.

تدليك العين بلطف وبأيدٍ نظيفة

الكثير من الأشخاص لا يعلمون أهمية التدليك الدائري الخفيف حول الجفون المغلقة، إذ إن القيام بحركات دائرية باستخدام أصابع نظيفة يساعد على تحسين الدورة الدموية الدقيقة، ويعتبر هذا الأمر مفيدًا لمرضى السكري، إذ يكون تدفق الدم إلى الأوعية الدموية الصغيرة معقدًا، وتساعد هذه الحركة البسيطة على استرخاء عضلات العين، كما تقلل من الانتفاخ وتحسن تدفق الدموع، وبالتالي تقي من متلازمة جفاف العين.

تسجيل نسبة السكر في الدم بانتظام مع فحوصات العين

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر فحص مستويات السكر أمرًا ضروريًا، حيث إن مجرد تدوين أي تغيرات غير عادية مثل عوائم العين المفاجئة، أو بقع ضبابية، أو صعوبة في قراءة النصوص الصغيرة، بالإضافة إلى قراءات الجلوكوز، قد يكون بمثابة نظام إنذار مبكر، فهذا لا يساعد فقط في متابعة صحة العين باستمرار، بل يزود الأطباء بمعلومات أوضح خلال الاستشارات، فالأمر أشبه بإنشاء مفكرة شخصية تربط بين سكر الدم والرؤية، مما يساعد على اكتشاف المخاطر قبل تفاقمها.