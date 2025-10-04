الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن تنقية الدم من السموم وتنظيم العديد من العمليات الأيضية، ومع ازدياد التعرض للملوثات البيئية والعادات الغذائية غير الصحية، تزداد حاجة الجسم إلى دعم الكبد بطرق طبيعية وآمنة تعزز كفاءته دون الاعتماد على الأدوية الكيميائية.

مشروب طبيعي يغسل الكبد من السموم في 3 أيام فقط

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك مشروبًا طبيعيًا قد يساعد بشكل كبير على تنظيف الكبد من السموم في فترة قصيرة، وهو “مغلي الكركم مع الزنجبيل”، موضحًا أن هذا المشروب يعد من الحلول الفعّالة التي يمكن تناولها بشكل يومي لتنقية الكبد، وذلك لخصائص كل من الكركم والزنجبيل.

وأشار “شهاب”، إلى أن الكركم يحتوي على مادة “الكركومين” التي تمتلك قدرة عالية على مكافحة الالتهابات وتفكيك السموم المتراكمة في الكبد، لافتًا إلى أن الزنجبيل من المنشّطات الطبيعية التي تحفز إفراز العصارة الصفراوية، مما يساهم في تعزيز قدرة الكبد على معالجة السموم بشكل أكثر كفاءة.

طريقة تحضير مغلي الكركم مع الزنجبيل

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

خطوات التحضير

اغلي الماء ثم أضيفي إليه الكركم والزنجبيل، اتركيه لمدة 5 دقائق، ويمكن تحليته بالعسل حسب الرغبة.

فوائد مغلي الكركم مع الزنجبيل

أما بالنسبة لفوائد مغلي الكركم مع الزنجبيل، كشف شهاب صلاح، أنه يساهم في تعزيز قدرة الكبد على إزالة السموم بفضل المواد الفعّالة في الكركم والزنجبيل، ويعمل كمضاد أكسدة ويساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

وأشار إلى أن مغلي الكركم مع الزنجبيل يساعد على تحسين حركة الأمعاء وزيادة إفراز العصارة الصفراوية، مما ينعكس إيجابيًا على الهضم، مؤكدًا أن تناول هذا المشروب بشكل منتظم لمدة 3 أيام فقط قد يُحدث فرقًا ملحوظًا في صحة الكبد، ويمنح الجسم شعورًا عامًا بالتحسن والنشاط.