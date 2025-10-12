الرياض - كتبت رنا صلاح - بين أنفاس اليوم وترددات القلب، يختبئ عالم صغير من الفرص، لحظات لم تلاحظها من قبل، تنتظر منك الانتباه لتغير مجرى حياتك، فتشعر بارتباط الجسد بالروح، وتبدأ رحلة التوازن الداخلي، حيث تتحول الاختيارات اليومية إلى ألوان جديدة للطاقة والحيوية، ويصبح كل فعل بسيط نافذة لتجدد نفسك، فتجد الخفة تنساب في جسدك ويزداد شعورك بالانسجام مع كل ما حولك، وتفتح أمامك أبواب التجدد والراحة.

«قاهر الدهون وزني 14 كيلو» ..طبيب سعودي يكشف عن وصفة جهنمية متوفرة بكل بيت لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن

كشف الدكتور خالد الخضري، الطبيب السعودي، عن طريقته الخاصة للتخلص من الوزن الزائد، مستندًا إلى تجربته الشخصية، إذ كان وزنه يصل إلى 94 كيلوغرامًا مع مشاكل صحية تشمل الانتفاخات وآلام المعدة وارتفاع ضغط الدم، وللتغلب على هذه التحديات، قرر تعديل نظامه الغذائي جذريًا، فتوقف عن تناول الخبز وبدأ بتناول جميع الأطعمة باستخدام الملعقة فقط، الأمر الذي ساعده تدريجيًا على الوصول إلى وزن 80 كيلوغرامًا خلال فترة قصيرة، مع الحفاظ على توازن صحي للطاقة والمواد الغذائية، وبدأ يشعر بتحسن ملحوظ في نشاطه اليومي.

الصبر والمثابرة أساس النجاح

أكد الدكتور الخضري أن الأسبوع الأول كان الأكثر صعوبة، إذ كان من الصعب التخلي عن عادات طويلة، لكنه مع مرور الوقت لاحظ أن الجسم بدأ يتكيف تدريجيًا مع الأسلوب الجديد، واستمر على هذا النظام لأكثر من عامين، حتى أصبحت عادته الجديدة طبيعية، مؤكدًا أن فقدان الوزن ليس مجرد هدف جمالي، بل خطوة أساسية لتحسين الصحة العامة والنفسية، ومنح الجسم الحيوية واللياقة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة اليومية، ما جعله يشعر بطاقة متجددة ورغبة أكبر في العيش بنشاط، وفتح أمامه آفاقًا جديدة للحياة الصحية.