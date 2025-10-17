الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الدهون الحشوية، أو ما يُعرف بـ«الكرش»، من أكثر المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، لما تسببه من مخاطر على صحة القلب والكبد والجسم بشكل عام، إلى جانب المظهر غير المرغوب فيه الذي يدفع الكثيرين للبحث عن طرق فعالة للتخلص منها، خصوصًا تلك المتركزة في منطقة الخصر.

أمنة وفعالة 100%.. أطباء يكشفوا عن حل سحري للتخلص من دهون الكرش في أيام

كشف طبيب القلب الدكتور براديب جامناداس أن السبب الأساسي لتكوّن الدهون الحشوية هو الإفراط في تناول السكريات، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الأنسولين باستمرار، فيقوم الكبد بتحويل الجلوكوز الزائد إلى دهون تُخزَّن حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس.

وأضاف أن هذا التراكم يُسهم في زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني وأمراض القلب والسكري نتيجة الالتهابات المزمنة التي تسببها الدهون الحشوية.

وأوضح جامناداس أن الصيام يُعد من أكثر الأساليب العلمية فعالية للتخلص من الدهون الحشوية وتحسين الصحة العامة، إذ يساعد على تحفيز الجسم لاستخدام الدهون المخزّنة كمصدر للطاقة بدلاً من الاعتماد على الجلوكوز الناتج من الطعام، مما يخفض مستويات الأنسولين ويعزز عملية الحرق.

نتائج مميزة للصيام المتقطع