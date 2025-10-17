الرياض - كتبت رنا صلاح - قد يظن الكثيرون أن قصافة الأظافر تُستخدم فقط لتقليم الأظافر والعناية بها، غير أن دورها العملي في الحياة اليومية يتعدى هذا الاستخدام التقليدي بكثير فهي أداة متعددة المهام يمكن الاعتماد عليها في فتح العبوات المحكمة الإغلاق، وقص الخيوط والأسلاك الدقيقة بدقة عالية دون الحاجة إلى أدوات إضافية كما يمكن الاستعانة بها في إزالة الشوك أو الزجاج الصغير من الجلد برفق، لتكون بديلاً عمليًا وآمنًا عن الملقاط الطبي، مما يجعلها إضافة قيمة في كل منزل أو مكتب.

“ضاع عمرنا واحنا بنستعملها غلط”.. 7 استخدامات سحرية لـ «قصافة الأظافر» لم تكن تعرف من قبل .. إزاي عايشين

تلعب القصافة دورًا مهمًا في الحفاظ على النظافة الشخصية، إذ تُستخدم في تنظيف ما تحت الأظافر وإزالة الأوساخ المتراكمة بسهولة كما يمكنها المساعدة في إصلاح التفاصيل الدقيقة مثل إعادة ضبط السحّابات (السوست) أو فك العقد الصغيرة في السلاسل والخيوط دون إتلافها هذه القدرات المتعددة تجعلها أداة لا غنى عنها في المهام التي تتطلب حسًا دقيقًا ويدًا ثابتة، سواء داخل المنزل أو في بيئة العمل.

الاستخدامات الإبداعية والنصائح الوقائية

لا تقتصر فوائد القصافة على الجوانب الجمالية فحسب، إذ يمكن استخدامها في تنظيف رؤوس الأقلام الجافة، أو فتح أنابيب المواد اللاصقة، بل وحتى تقليم سيقان الزهور أو قص شرائح صغيرة من المواد الخفيفة هذا التنوع يجعلها أداة ذكية توفر الوقت والجهد ولضمان الاستخدام الآمن، يُنصح دائمًا بـتنظيفها وتعقيمها بعد كل استعمال، وحفظها في مكان جاف وآمن بعيدًا عن الأطفال كما يجب توخي الحذر عند التعامل مع المواد الحادة أو الزجاج لتجنب أي إصابات.