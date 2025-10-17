الرياض - كتبت رنا صلاح - في تطور علمي يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، كشف باحثون في مدرسة لوزان الاتحادية للعلوم التطبيقية عن طابعة حيوية صغيرة بحجم قرص دواء، قد تُستخدم يومًا ما لعلاج قرحة المعدة والنزيف الداخلي، عبر طباعة أنسجة حية داخل الجسم.

طابعة حيوية بحجم قرص دواء تعِد بعلاج قرحة المعدة

الجهاز، الذي لا يزال في طور التجريب، صُمم على شكل قلم جاف مزوّد برأس زنبركي، ويحتوي على حجرة صغيرة من "الحبر الحيوي" الذي يُطلق بدقة نحو أماكن الجروح باستخدام شعاع ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء، يخترق الأنسجة بأمان.



ويتم توجيه الكبسولة داخل الجسم عبر مغناطيس خارجي مثبت على ذراع آلية، في حركة تشبه التحكم في عصا ألعاب الفيديو، ما يسمح للطابعة بالوصول إلى المناطق المصابة بدقة عالية.



حتى الآن، استخدم الباحثون الجهاز لحقن الحبر الحيوي في معدة الأرانب، وأظهرت التجارب أن المادة المطبوعة حافظت على بنيتها لأكثر من 16 يومًا، ما يعزز الآمال بإمكانية استخدامها في علاج الأوعية الدموية المصابة وأنسجة جدار البطن مستقبلًا.



ويؤكد الباحثون أن الحبر الحيوي يمكن دمجه مع أدوية أو خلايا لتعزيز عملية إصلاح الأنسجة، إلى جانب دوره في حماية المناطق المتقرحة من العصارات المعدية. كما يمكن سحب الجهاز لاحقًا عن طريق الفم باستخدام التوجيه المغناطيسي، ما يجعله خيارًا غير جراحي واعدًا.