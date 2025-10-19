«عشبة بسيطة مهملة» تزرع بكثرة في مصر تخلصك من الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر الدم والتراكمي

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم تتسارع فيه الحياة وتكثر فيه الضغوط اليومية يبقى الاهتمام بالصحة العامة ضرورة لا غنى عنها وتعد الفواكه الطبيعية من أهم الوسائل التي تمنح الجسم الحيوية والطاقة وتدعم وظائفه الحيوية ومن بين هذه الفواكه يبرز البرقوق المصري في محافظة القليوبية كأحد الكنوز الطبيعية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة ويزرع في أكبر المزارع في الوطن العربي ويعتبر مصدر القراصيا التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي بطريقة طبيعية وآمنة.

تتميز القراصيا باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية وخصوصا ألياف السيلليوم التي تساعد على تنظيم حركة الامعاء والحد من حالات الامساك ولهذا يوصى بتناول خمسين جراما يوميا مع شرب كمية كافية من الماء ويستفيد مرضى القولون العصبي من تناول القراصيا بانتظام حيث تقلل من الانتفاخ وتخفف من الام القولون ويعد دمج القراصيا في النظام الغذائي اليومي وسيلة طبيعية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي دون الحاجة الى الادوية الكيميائية.

البرقوق والقراصيا لتعزيز الصحة العامة

فضلا عن الفوائد الهضمية يحتوي البرقوق والقراصيا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تدعم الصحة العامة وتعزز المناعة وباستهلاك البرقوق طازجا او اضافته الى وصفات غذائية متنوعة يمكن الحصول على افضل النتائج الصحية كما يساعد على الحفاظ على النشاط اليومي ويجعل النظام الغذائي متوازنا وصحيا ويعتبر البرقوق والقراصيا خيارا مثاليا لمن يبحث عن الصحة والطعم معا بطريقة طبيعية وآمنة.