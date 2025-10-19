الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد الإقبال على البروتين كمكوّن غذائي أساسي، حذّر خبراء التغذية من أن هذا التوجه قد يحمل مخاطر صحية على المدى الطويل، خاصة مع الإفراط في استهلاكه على حساب عناصر غذائية أخرى لا تقل أهمية.

ترند البروتين يهدد صحتك رغم فوائده

ففي السنوات الأخيرة، أصبح البروتين حاضرًا في كل وجبة تقريبًا، من الإفطار إلى الوجبات الخفيفة، خصوصًا بين الشباب، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالكربوهيدرات والدهون والألياف والفيتامينات، رغم دورها الحيوي في دعم وظائف الجسم.



اختصاصي التغذية روب هوبسون أوضح أن معظم الناس يحصلون بالفعل على أكثر من حاجتهم اليومية من البروتين، والتي تُقدّر بنحو 0.75 غرامًا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي ما يعادل 60 غرامًا للرجال و54 غرامًا للنساء، مع حاجة أكبر لمن تجاوزوا الخمسين عامًا بسبب ضعف الامتصاص.



ورغم أن البروتين يُعد حجر الأساس في بناء العضلات والعظام والأنسجة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى تراكم فضلات مثل اليوريا والكالسيوم، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الكلى، وقد يتسبب في تكون الحصوات أو حتى الفشل الكلوي في بعض الحالات.



دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا على أكثر من 6000 شخص فوق سن الخمسين، كشفت أن النظام الغذائي الذي يشكل فيه البروتين أكثر من 20% من السعرات اليومية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري والوفاة المبكرة، حيث كان المشاركون أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان أربع مرات مقارنة بمن يتناولون كميات معتدلة.



كما أظهرت دراسات أخرى أن الإفراط في البروتين، خاصة من اللحوم الحمراء والمصنعة، قد يحفّز نمو الأورام ويزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.



وينصح الخبراء بالتركيز على جودة البروتين وتنوع مصادره، من خلال الدمج بين البروتينات الحيوانية والنباتية مثل العدس، البيض، المكسرات، الصويا، الأسماك، الدواجن، ومنتجات الألبان، ضمن نظام غذائي متوازن يعتمد على الاعتدال والتنوع، لا على الكمية وحدها.