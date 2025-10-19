الرياض - كتبت رنا صلاح - وسط انتشار مفاهيم خاطئة ومحرمات اجتماعية تحيط بسرطان عنق الرحم، شدد خبراء الصحة على أهمية كسر هذه التصورات المغلوطة، مؤكدين أن الكشف المبكر والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري يمثلان خطوة حاسمة نحو الوقاية والتمكين الصحي للنساء.

حتى سن 45 .. لقاح آمن يقلل خطر السرطان

اللقاحات غير التكافؤية المتاحة حاليًا توفر حماية فعالة ضد سبع سلالات شائعة من فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة، بالإضافة إلى سلالتين منخفضتي الخطورة تسببان الثآليل التناسلية، ما يمنح حماية تتراوح بين 70% و80% من سرطان عنق الرحم عبر تطوير أجسام مضادة واقية.

التوصيات العالمية تدعو إلى تطعيم الفتيات بين سن 9 و14 عامًا قبل بدء النشاط الجنسي، لضمان الوقاية من الفيروس قبل التعرض له. كما يمكن للبالغين حتى سن 45 عامًا الاستفادة من اللقاح، خاصة أولئك الذين لم يتعرضوا لجميع السلالات الفيروسية، بحسب ما أكدت الدكتورة فاندانا جين، رئيسة قسم الأورام النسائية في معهد راجيف غاندي للسرطان.

وأوضحت أن اللقاح آمن، ولا يسبب آثارًا جانبية طويلة المدى، رغم إمكانية حدوث أعراض خفيفة مثل الألم أو التورم في موضع الحقن، والصداع، والتعب، والغثيان، والحمى، وهي أعراض شائعة ومؤقتة.

وتشير الدراسات إلى أن التطعيم يمكن أن يقلل من عبء سرطان عنق الرحم والسرطانات المرتبطة به، خاصة في ظل برامج التحصين الوطنية التي تتيح اللقاح مجانًا للفئات المؤهلة، ما يضمن وصوله إلى المجتمعات المهمشة.

ويؤكد الخبراء أن التوعية المستمرة، وكسر الصمت المحيط بالمرض، وتعزيز المعلومات الصحيحة، هي أدوات فعالة لتحسين النتائج الصحية للنساء حول العالم، وجعل اللقاح جزءًا أساسيًا من الرعاية الوقائية.