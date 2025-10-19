الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة دولية واسعة النطاق عن أربع علامات تحذيرية دقيقة ترتبط بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب، مؤكدة أن فهم هذه العوامل القابلة للقياس يمكن أن يساعد في رصد نقاط الضعف الصحية قبل حدوث أي مشكلة خطيرة.

4 علامات تحذيرية تسبق النوبة القلبية

الدراسة التي شملت بيانات صحية لأكثر من 9 ملايين بالغ من كوريا الجنوبية وقرابة 7 آلاف أميركي، ركزت على أربعة عوامل خطر رئيسية: ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، مستويات السكر في الدم، والتدخين.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 99% من المصابين بأمراض القلب التاجية كانوا يعانون من مستويات غير مثالية في واحد على الأقل من هذه العوامل، فيما كان لدى 93% منهم عاملان أو أكثر.

الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور فيليب غرينلاند، أشار إلى أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر قبل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يكاد يكون أمرًا مؤكدًا، داعيًا إلى التركيز على السيطرة على هذه العوامل القابلة للتعديل بدلًا من البحث عن أسباب يصعب علاجها.

وبفضل الفحوصات الصحية المتكررة، تمكن الباحثون من رصد مستويات ضغط الدم والكوليسترول والغلوكوز والتدخين التي كانت واضحة قبل سنوات من أول نوبة قلبية، مؤكدين أن هذه العلامات التحذيرية تظهر مبكرًا.

عند تعديل البيانات وفقًا للحدود الطبية المعتمدة للتشخيص، تبين أن 90% من المرضى كانت لديهم مؤشرات خطر واضحة عند تعرضهم لأول نوبة قلبية.

وكان ارتفاع ضغط الدم العامل الأكثر شيوعًا، حيث ظهر لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا الجنوبية و93% في الولايات المتحدة، بما في ذلك النساء دون سن الستين، اللواتي يُعتبرن أقل عرضة للخطر.

الدراسة دحضت الاعتقاد السائد بأن النوبات القلبية تحدث فجأة دون مقدمات، مؤكدة أن وجود عامل خطر واحد على الأقل هو القاعدة وليس الاستثناء، ما يعزز أهمية الوقاية المبكرة وفهم المؤشرات الصحية بدقة.