الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، تزامنًا مع توقف البورصات العالمية عن التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتوقف التداولات يومي السبت والأحد، وهو ما يقلل من نطاق الحركة في أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال هذه الفترة. يأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق، مع وجود العديد من العوامل الخارجية المؤثرة في تحركات أسعار الذهب.

أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مصر اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

وفيما يتعلق بالأسعار المعلنة في محلات الصاغة اليوم، بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 6114 جنيهًا للجرام، فيما سجل الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين نحو 5350 جنيهًا للجرام. بينما جاء سعر الجرام من ذهب عيار 18 عند مستوى 4586 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد سجل سعرًا قدره 42800 جنيه، وهو ما يعكس مدى استقرار السوق المحلي أمام المتغيرات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، تستعد الأسواق العالمية لأسبوع حافل بالأحداث البارزة، مع ترقب المستثمرين صدور قرارات مهمة من البنوك المركزية، وعلى رأسها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يولي المتابعون اهتمامًا بالغًا لهذا الاجتماع نظرًا لتوقعات الأسواق بقيام البنك بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على تحركات الدولار وأسعار الذهب العالمية، حيث عادةً ما ترتفع أسعار الذهب مع خفض الفائدة بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة والعائد على الأصول غير المدرة للعوائد مثل الذهب.

ولا تقتصر العوامل المؤثرة في أداء الذهب على السياسات النقدية فقط، فثمة حالة من الحذر ما زالت تسيطر على مناخ الأسواق الدولية بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين مؤخرًا مناقشات بشأن الإطار العام لاتفاق تجاري جديد من المتوقع أن يشهد تطورات مهمة في الفترة المقبلة. وينتظر المستثمرون نتائج المفاوضات التي قد يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، لما لها من تأثير كبير على تحركات الأسواق المالية وأسعار الذهب تحديدًا.

ومع تزايد التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح الرؤية فيما يخص السياسات الاقتصادية لكبرى الاقتصاديات العالمية، يتجه الكثير من المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من المخاطر. كما تظل توقعات الخبراء متباينة بالنسبة لحركة أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، إذ تعتمد بشكل أساسي على مدى جدية خطوات البنوك المركزية في تخفيف السياسات النقدية، ومدى تقدم المفاوضات التجارية على الصعيد الدولي.

في ظل هذه الأجواء غير المستقرة، ينصح المتخصصون بمتابعة التطورات العالمية عن كثب، نظرًا لتأثر السوق المحلي بهذه المستجدات مباشرة. ويبدو أن الأسبوع القادم سيكون حاسمًا في تحديد مسار أسعار الذهب، سواء عبر قرارات الفيدرالي المنتظرة، أو عبر الاتفاق المنتظر بين واشنطن وبكين، ما يجعل الحذر والترقب السمتين الأبرز لمتداولي الذهب في الوقت الراهن.



سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي