الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر زيت السمسم من أبرز الزيوت الطبيعية التي تتمتع بالعديد من الفوائد، ومع ذلك، لا يعلم الكثيرون أنه يتميز بقدرات مدهشة للعناية بالشعر، تجعله ينافس زيت الروز ماري بقوة، ولذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية فوائد زيت السمسم للشعر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع formen health.

غطى على الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وإنبات الفراغات

فوائد زيت السمسم للشعر

حيث يمتلك زيت السمسم خصائص طبيعية فريدة تجعله من أفضل الزيوت المستخدمة لتعزيز صحة الشعر ومعالجة العديد من مشكلاته الشائعة، كالتالي:

يعزز نمو الشعر

يشتهر زيت السمسم بقدرته على تعزيز نمو الشعر، إذ يتغلغل في فروة الرأس بعمق ليغذيها من الداخل، ويحفز بصيلات الشعر، مما يساعد على نمو شعر أكثر قوة وصحة.

يمنع تساقط الشعر

تعمل العناصر الغذائية في زيت السمسم على تقوية جذور الشعر وبصيلاته، مما يساهم في التقليل من تساقطه، كما أن الاستخدام المنتظم له يقلل من تساقط الشعر وترققه بشكل ملحوظ.

مكافحة قشرة الرأس وجفاف الفروة

يتمتع زيت السمسم بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، وبالتالي فإنه يساهم في مكافحة قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس الأخرى، بالإضافة إلى أنه يرطب فروة الرأس ويمنع جفافها وتقشرها.

يحمي من الأشعة فوق البنفسجية

يعمل زيت السمسم كواقي شمس طبيعي للشعر، حيث تحميه طبقته الواقية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد على منع تلف الشعر وبهتان لونه.

يرطب وينعم الشعر

بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات، يمنح زيت السمسم ترطيبًا عميقًا للشعر وينعم خصلاته، مما يجعل تسريحه أسهل ويقلل من تجعده بشكل ملحوظ.

يعالج الشيب المبكر

بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمسم تساعد على مكافحة آثار شيخوخة الشعر، كما أن الاستخدام المنتظم يؤخر ظهور الشيب من خلال الحفاظ على لون الشعر الطبيعي وحيويته.

يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس

يساهم تدليك فروة الرأس بزيت السمسم في تحفيز الدورة الدموية، وهو أمر مهم لنمو شعر صحي، ويضمن تحسين الدورة الدموية حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية اللازمة لنموها.