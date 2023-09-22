نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإمارات: لقاء ولي العهد السعودي مع "فوكس نيوز" عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، آل نهيان، أن السعودية والإمارات تتشاركان في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.

وحول مقابلة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، قال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه في منصة «إكس» اليوم الجمعة: «لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم».

وأضاف رئيس الإمارات: «أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار».