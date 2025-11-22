نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بن محمد بن زايد يبحث مع المستشار الألماني دعم الخطط التنموية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومسارات التعاون بين الإمارات وألمانيا، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، لاسيَّما في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم الخطط التنموية المستدامة لكلا الجانبين.

وتناول اللقاء جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وما يتضمّنه من ملفات محورية تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وتمويل التنمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عالميًا.

وأكَّد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق لضمان تنفيذ مخرجات القمة، وترجمتها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز المسارات التنموية، وتحقيق الازدهار لشعوب الدول الأعضاء والعالم أجمع.

حضر اللقاء ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.