أحمد جودة - القاهرة - جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولة فرار من أنفاق رفح ومقتل 11 مسلحًا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان عاجل اليوم، تمكن قواته من إحباط ما وصفه بمحاولة فرار جماعي لـ17 مسلحًا من داخل أنفاق في منطقة رفح. وأكد المتحدث باسم الجيش أن العملية أسفرت عن مقتل 11 مسلحًا، بينما تم اعتقال 6 آخرين بعد خروجهم من الأنفاق ومحاولة الهروب باتجاه مناطق مفتوحة.

وأوضح الجيش أن وحداته الميدانية كانت ترصد التحركات داخل شبكة الأنفاق منذ ساعات، قبل أن تنفذ عملية استباقية لمنع خروج المجموعات المسلحة، مشيرًا إلى أن القوات تعاملت مع الهدف "بدقة وسرعة" لضمان عدم اتساع نطاق الاشتباك.

وأضاف البيان أن التحقيقات ما تزال جارية مع المعتقلين لمعرفة الجهات التي ينتمون إليها وخططهم المستقبلية، بينما تواصل القوات ما وصفته بعمليات "التطهير" داخل المناطق الحدودية في رفح لضمان منع أي محاولات تسلل جديدة.