أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: زيارة بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرج، إن التباحث مع المسؤولين الدوليين يعكس حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في الملفات الإنسانية والاقتصادية، مشيرًا إلى استعداد الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تواصل العمل مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لدعم جهود إحلال السلام في المنطقة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التوصل إلى اتفاقات تسهم في استقرار الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الدول لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

تصريحات حول لقاء مديرة صندوق النقد الدولي

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن لقائه بالسيدة كريستينا جورجيفا تناول متابعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، لافتًا إلى قرب زيارة بعثة الصندوق مطلع ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة. وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية، بما فيها زيادة الاحتياطي النقدي وارتفاع استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى النمو في القطاعات الإنتاجية، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية.

تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم جهود التنمية المستدامة، وتمكين الاقتصاد المصري من الاستفادة من خبرات وكفاءات المؤسسات المالية العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة.