نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة الملك عبدالعزيز تستعرض أبرز 93 كتابًا من إصداراتها بذكرى اليوم الوطني للمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرزت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أهم إصداراتها عن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وعن تاريخ المملكة العربية السعودية.

وتناولت الكتب هذا التاريخ العريق، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين الموافق 23 سبتمبر 2023م.

وتنوعت الكتب التي أصدرتها المكتبة التي تستعرض أبرز (93) كتابًا فيها، ما بين الكتابة عن سيرة الملك عبدالعزيز وبدايات تأسيس المملكة، والكتابة عن التاريخ السعودي عبر مختلف العهود، فضلًا على ترجمة الكتب التي قام بها الرحالة الأوروبيين والآسيويين إلى المملكة في مراحل تاريخية متعددة.

ومن بين الكتب التي أصدرتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة كتاب ( الموحّد)، وهو كتاب وثائقي مصور عن الملك المؤسس يتناول تاريخ المملكة وتراثها العريق، حيث يضم الكتاب ( 232) صورة تحكي التاريخ المعاصر وسيرة الملك عبدالعزيز في مختلف المواقف والمراحل التاريخية ومن مختلف مناطق المملكة.

وتتناول مقدمة الكتاب ما قام به الملك عبدالعزيز من توحيد المملكة العربية السعودية، وبناء البلاد، مع التأكيد على أن الدولة السعودية أعادت إلى الجزيرة العربية دورها الحضاري ووحدت كيانها السياسي.

ويعتبر الكتاب من القطع الكبيرة، من الورق المقوى اللامع، من تصميم تومار ستينسلا سيلفيرا، وتم طبعه بسويسرا، ويقع في (262) صفحة.

واشتمل كتاب: (الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز) على موضوعات تتصل بالرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، حيث تناول الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبد العزيز بشقيها المؤسسي وغير المؤسسي.

وركز في الشق الأول على مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي أنشئت في عهد المؤسس الملك عبد العزيز، التي تتضمن دور الأيتام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ودار العجزة في مكة.

وفي كتاب: ( الملك القائد.. القيادة العسكرية للقائد الملك عبد العزيز آل سعود) من تأليف الدكتور يوسف بن إبراهيم السلوم يناقش الكتاب الجانب العسكري من حياة القائد الملك عبد العزيز، ويركز على قيادته العسكرية، لتوحيد المملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من آثار وإنجازات عسكرية أدت إلى تحقيق الأمن والاستقرار؛ إذ كان الملك عبدالعـزيز قائدًا سياسيًا واجتماعيًا، ويتمتع بصفات ومميزات قيادية عسكرية.

ويتناول كتاب: (الأمن في عهد الملك عبد العزيز ـ تطوره وآثاره) من تأليف: عميد دكتور إبراهيم بن عويض العتيبي الجانب الأمني في الفترة من عام 1319هـ إلى 1373هـ، وما ورد من ذكر للحالة الأمنية قبل عهده فهو للمقارنة والاستشهاد.

كما أوضح جانبًا مهمًا من جوانب التطور الاقتصادي، والعلمي والإداري لمجتمع الجزيرة في عهد جلالته.

ويشكِّل كتاب: (الملك عبد العزيز: قائمة بيبليوغرافية انتقائية)، قائمة ببليوغرافية شاملة لما كتب عن الملك عبد العزيز آل سعود من كتب ومقالات ورسائل جامعية وأعمال ومؤتمرات وغيرها بجميع اللغات لها علاقة بتاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية وما اكتنفها من تطورات في عهده.

وتحتوي القائمة على سبعة آلاف مادة ورقية بحثية في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ويتكون الكتاب من مجلدين: الأول باللغة العربية، والثاني باللغة الإنجليزية.

ويتمحور موضوع كتاب: (ابن سعود ملك الصحراء) تأليف: Yves Besson حول شخصية الملك عبد العزيز آل سعود التي كانت ومازالت تشغل أذهان المهتمين من عرب وأجانب وحالته الفريدة في التفكير السياسي والحنكة العسكرية وفراسته.

وناقش المؤلف كل قرار اتخذه الملك عبد العزيز بدءًا من دخوله الرياض وانتهاء بإعلان المملكة العربية السعودية عام 1351 هـ/1932م ويؤكد المؤلف أن الملك عبد العزيز بإنجازه الحضاري لم يكن قائد معركة انتهت أو ظاهرة ثم اختفت بل كان حالة فريدة في تفكيره السياسي وحنكته العسكرية.

ويشكل كتاب (التطور العمراني لمدن الحج والمشاعر المقدسة في عهد الملك عبد العزيز) من تأليف الدكتور ناصر بن علي الحارثي حلقة جديدة في سلسلة بحثية، تعرض منجزات وجهود المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، التي تصب بوجه خاص، في خدمة ضيوف الرحمن، من الحجاج والمعتمرين في مدن الحج والمشاعر المقدسة، وما حولها من مدن وقرى وغيرها، لا سيما أن المؤلف يجمع بين منقب للآثار، وباعث لها، وعالم في النقوش والخطوط الصخرية، وموثق بارع للمعالم التاريخية، وخاصة العمرانية منها.

ولا شك أن معالم تاريخية وعمرانية، ارتبطت بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ومن أبرز الكتب المترجمة التي أصدرتها المكتبة:" شهور في ديار العرب " من تأليف العلامة مسعود عالم، ومن ترجمة وتعليق الدكتور سمير نوح، حيث يسلط الكتاب الضوء على فترة مهمة من تاريخ المملكة العربية السعودية من النواحي الثقافية والاقتصادية.

كما يتحدث المؤلف بأسلوب مميز عن أيامه في الرياض ولقاءاته مع العلماء والمشايخ، ثم يصف لقاءه بالملك عبدالعزيز، ومدينة الرياض والتعليم فيها، ولقاء الملك عبدالعزيز بالعلماء في مكة المكرمة، ويؤكد المؤلف إعجابه الشديد بشخصية الملك عبدالعزيز وأسلوبه في الحكم، وطريقته في معاملة حاشيته ومرافقيه وتفقده لأحوال المحتاجين من رعيته.

ويكشف كتاب:" ياباني في مكة" من تأليف: تاكيشي سوزوكي وترجمة الدكتور سمير نوح وسارة تاكاهاشي عن جوانب مجهولة من أدب الرحلات الياباني.

كما يكشف عن نمط أدبي فريد، فمؤلفه ياباني مسلم يجيد التعبير عن أحاسيسه بدقة، حيث كتب المؤلف عن الإسلام ومبادئه، ثم عن الرحلة ذاتها والظروف التي دفعته للقيام بها، مركزًا على الأمور الجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية، متحدثًا عن سفره إلى مكة المكرمة بالباخرة من اليابان إلى مصر مرورًا بقناة السويس ثم وصوله إلى المملكة العربية السعودية وتأدية مناسك الحج، كما وصف في فصل مستقل لقاءه بالملك عبدالعزيز.