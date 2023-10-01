نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1445 بحساب مايكروسوفت ودون رسالة خطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واجه المستخدمون مشكلة في تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، حيث تظهر رسالة الخطأ “عذرًا توجد مشكلة في تسجيل دخولك” بعد تغيير توجيه الصفحة الرئيسية للمنصة، ولذلك، سنعرض اليوم خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بحيث يتم التسجيل والاستفادة من خدماتها لحل الواجبات وغيرها دون أي أخطاء، وذلك باستخدام حساب مايكروسوفت المتاح للجميع.



رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول:

1. زيارة موقع منصة مدرستي الرسمي.

3. اختيار “تسجيل الدخول” المتاح للطلاب والكادر التعليمي.

4. تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

5. إدخال بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بالمستخدم.

6. النقر على زر “تسجيل الدخول”.

شرح مختصر عن منصة مدرستي:

تعتبر منصة مدرستي منصة تعليمية إلكترونية تم إنشاؤها بواسطة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل عصري يتوافق مع التطورات الحديثة، وتهدف إلى تمكين الطلاب من التعلم بكفاءة. توفر المنصة تجربة فريدة في عملية التعلم وتعزز مستوى التحصيل العلمي، وتهدف إلى إعداد جيل مثقف ومتعلم يتعامل بمهارة وفهم مع التكنولوجيا.

الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي:

1. إتاحة المحتوى العلمي والمناهج بشكل رقمي يمكن الطلاب من الاطلاع عليه وتحميله بسهولة.

2. عرض الجداول الدراسية وتسهيل وصول للطلاب إليها.

3. توفير بيئة شفافة ودقيقة تساعد على تقييم مستوى الطلاب بدقة.

4. متابعة أخبار المدرسة والأحداث الجديدة فيه.

5. إمكانية إجراء الاختبارات وتقديمها عبر المنصة ورفع النتائج.

6. تسهيل عملية التصحيح للمعلمين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاختبارات أو الواجبات المنزلية.

الخدمات التي تُقدمها منصة مدرستي للكادر التعليمي:

تساعد منصة مدرستي المعلمين في تنفيذ مهامهم بسهولة ودقة وكفاءة. وتشمل الخدمات التالية:

1. توفير أدوات وموارد تعليمية تساعد المعلمين في تصميم وتنفيذ الدروس بشكل فعال.

2. إمكانية إعداد وتقديم الواجبات والمهام الدراسية عبر المنصة.

3. متابعة تقدم الطلاب وتقييمهم بدقة وفعالية.

4. التواصل والتفاعل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل سهل وفعال.

5. إمكانية إعداد وتنظيم الاختبارات وتصحيحها عبر المنصة.

الخدمات التي تُقدمها منصة مدرستي لأولياء الأمور:

تسمح منصة مدرستي لأولياء الأمور بمتابعة تقدم أبنائهم وتفاعلهم مع المعلمين ومتابعة سير العملية التعليمية عمومًا وتشمل الخدمات التالية:

1. متابعة تقييم وتحصيل الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

2. التواصل مع المعلمين ومتابعة تقارير التقدم والمشاركة في الصفوف.

3. الحصول على إشعارات ومعلومات متعلقة بالمدرسة والفعاليات القادمة.

4. الوصول إلى موارد تعليمية ومعلومات هامة لدعم تعليم أبنائهم.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير وتحديث التعليم باستمرار، وتلعب منصة مدرستي الرابط الجديد دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف. وقد تم شرح طريقة تسجيل الدخول إلى المنصة دون وجود أخطاء وباستخدام حساب مايكروسوفت.