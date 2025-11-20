العالم اليوم - تألق مغربي لافت في جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

انتم الان تتابعون خبر تألق مغربي لافت في جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 نوفمبر 2025 04:12 صباحاً - شهدت جوائز الأفضل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الأربعاء، تألقا مغربيا لافتا، بعدما توّج لاعبون مغاربة بجوائز في فئات مختلفة.

وتوّج نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2025 الأربعاء خلال الحفل السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أقيم قرب العاصمة الرباط.

وبات قائد منتخب أسود الأطلس خامس لاعب مغربي يتوج بالجائزة بعد أحمد فرس (1975) ومحمد التيمومي (1985) وبادو الزاكي (1986) ومصطفى حجي (1998).

وقال المدافع الأيمن الذي أدهش المتابعين بأدائه الهجومي مع النادي الباريسي الموسم الماضي: "إنه شرف حقيقي وفخر كبير أن أفوز بهذه الجائزة الرائعة في كرة القدم الإفريقية، إنها ليست جائزة لي فقط بل لكل الأطفال المغاربة والأفارقة الذين يحلمون بلعب كرة القدم".

وتألق حكيمي بشكل لافت الموسم الماضي وساهم في قيادة باريس سان جيرمان الى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، بالإضافة إلى الفوز بألقاب الدوري والكأس وكأس الأبطال (الكأس السوبر) المحلية، واحتلال المركز الثاني في مونديال الأندية في الولايات المتحدة عندما خسر أمام تشلسي الإنجليزي في المباراة النهائية.

وأعرب ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن سعادته الغامرة بعد تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025.

وأفاد بونو في كلمته بعد استلام الجائزة من الحارس المصري المعتزل عصام الحضري خلال حفل جوائز "الكاف": "أحب أن أوجه الشكر للاعبين الذين يلعبون معي في نادي الهلال والمنتخب المغربي".

وأثنى بونو على الدعم الكبير الذي تلقاه من زملائه، مؤكدا أن هذا التعاون الجماعي كان أساسيا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية على المستوى الإفريقي والعالمي.

وأضاف بونو "أشكركم على هذه الجائزة والحفل الرائع وأحيّ الحراس الذين ترشحوا للجائزة، هناك حراس كبار يستحقون تلك الجائزة التي أهديها للشعب المغربي".

وحافظ بونو على استقراره وتألقه المعتاد طيلة عام 2025 مع نادي الهلال ومع منتخب المغرب، الذي ساعده على بلوغ مونديال 2026، علما بأنه تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية 2025

وتوجت المغربية غزلان الشباك بجائزة أفضل لاعبة إفريقية هذا العام، ضمن جوائز "الكاف"، وتفوقت لاعبة فريق الهلال السعودي، على مواطنتها سناء مسعودي، لاعبة فريق الجيش الملكي المغربي، وكذلك النيجيرية رشيدات أجيبادي، لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي، اللتين تواجدتا معها بقائمة المرشحين للحصول على الجائزة.

وتشتهر الشباك، بقيادتها وفهمها الذكي للعبة وقدرتها على التحكم في إيقاع المباريات، لتظل عنصرا محوريا في كل فريق تمثله، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"الكاف".

وقدمت الشباك موسما استثنائيا شهد تألقها على الصعيدين القاري والدولي، حيث اختارتها نقابة اللاعبين المحترفين ضمن التشكيلة المثالية العالمية للسيدات للعام الحالي.

كما تصدرت الشباك قائمة هدافات بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024، بعدما أحرزت 5 أهداف، وهو ما جعلها أول لاعبة مغربية تحصد جائزة الحذاء الذهبي القاري مرتين، في إنجاز يعكس قدرتها على صنع الفارق.

وفازت ضحى المدني لاعبة نادي الجيش الملكي المغربي بجائزة أفضل شابة في قارة إفريقيا هذا العام.

ولم تحضر ضحى الحفل لتواجدها في القاهرة رفقة فريقها الذي يستعد لمواجهة أسيك ميموزا الإيفواري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية.

وقالت ضحى في كلمة مصورة بالفيديو "أنا سعيدة بتحقيق هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، وأشكر زملائي والجهاز الفني والإدارة على الاهتمام بنا".

كما فاز المغربي، عثمان معما، بجائزة أفضل لاعب شاب، بعد دوره البارز في الإنجاز التاريخي بفوز منتخب بلاده بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما، الشهر الماضي، في تشيلي.

وتم اختيار منتخب المغرب تحت 20 سنة أيضا كأفضل منتخب إفريقي بعد فوزه بكأس العالم تحت 20 سنة 2025.