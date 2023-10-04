نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عقارات الدولة" تطرح 26 فرصة استثمارية وبمددٍ تصل إلى 25 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة طرح 26 فرصة استثمارية للمنافسة العامة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص"، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة، وبمددٍ استثمارية تتراوح ما بين 10 إلى 25 سنة.

وأوضحت أن الفرص تم طرحها في منافسة عامة وفقًا للكراسات المعدة لذلك، داعية الراغبين بالدخول في المنافسة زيارة بوابة (فرص) https://furas.momra.gov.sa/ar لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض إلكترونيًا عبر بوابة فرص، بالإضافة إلى تقديم العرض يدويًا في ظرف مختوم للفرع الرئيس بالهيئة، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التواصل مع مركز التواصل الموحد على هاتف رقم (920022447 ) أو على البريد الإلكتروني ([email protected])