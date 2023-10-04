نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الهند في القاهرة تحتفل بالذكرى الـ 154 لميلاد المهاتما غاندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند في القاهرة بالذكرى الـ154 لميلاد زعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي في القاهرة، حيث قام السفير الهندي بزراعة نباتات صغيرة كرمز للصداقة بين البلدين الشقيقين الهند ومصر.

وألقى سفير الهند لدى مصر كلمة افتتاحية عبر فيها عن مكانة المهاتما غاندي كرمز لاستقلال الهند وزعيم للهنود، كما وضع المشاركون الزهور على تمثال غاندي النصفي في حديقة الحرية بالزمالك، والتي تم تدشينه بالحديقة عام 2019، وقاموا بغناء بعض من ترانيم غاندي المفضلة.

من جانبه قدم الفريق محمد سلطان، رئيس قطاع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، ممثلا عن الحكومة المصرية، احترامه للمهاتما غاندي الذي يحظى باحترام واسع في مصر باعتباره رمزا للحركة المناهضة للاستعمار.

وقام السفير جوبتيه واللواء محمد سلطان بزراعة نباتين صغيرين كرمز للصداقة خلال هذه المناسبة.

حضر الاحتفال، بريتي جوبتييه، حرم السفير، ونائب رئيس البعثة السيد أشيش جوبتيه، ورئيس السفارة جوهون كيركيتا، وزوجات الدبلوماسيين الهنود، وأعضاء جمعية الصداقة المصرية الهندية، وأعضاء الجالية الهندية في مصر.

ويتم الاحتفال بعيد ميلاد المهاتما غاندي عالميًا باعتباره اليوم الدولي للاعنف منذ عام 2007، ففي كل عام، يتم تنظيم فعاليات في 2 أكتوبر لإحياء ذكرى فلسفة غاندي ومبادئه وإحيائها.