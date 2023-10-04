نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتويج الفائزين بأشواط كأس الاتحاد السعودي للهجن بنجران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حمّاد البلوي، اليوم ملاك الهجن الـ 16 أبطال أشواط كأس الاتحاد السعودي للهجن لفئات: حقايق، لقايا، جذاع، في اليوم الرابع من منافسات النسخة الثالثة والمقامة حاليًا على أرض ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران.

وأقيم اليوم 14 شوطًا على فترتين (صباحية ومسائية)، لفئة الـ "ثنايا" مجموع مسافاتها 48 كم (6 كم لكل شوط)، تضمنت 4 أشواط مفتوح، و6 أشواط عام، و4 أشواط كؤوس.

وحققت المطية "معاني" لمالكها حمد علي الغفراني لقب الشوط الرئيس بزمن 9:36.698 دقيقة، فيما نالت المطية "خزام" لمالكها سلمان محمد العجمي التوقيت الأفضل والبالغ 9:17.397 دقيقة، وحققت المطية "سنداء" لمالكها عبد الله محمد العصيمي ثاني أفضل توقيت، ( 9:25.680 دقيقة،) والمطية "الغالي" لمالكه عبد العزيز معلاء السهلي ثالث أفضل توقيت وبلغ 9:35.522 دقيقة