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أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في المملكة.. أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، ارتفاع أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، حيث شهد سعر الذهب حالة من التغيير المستمر الشبه يومي وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين على إمدادهم بمزيد من المعلومات حول سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023.

مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في السعودية

تفاصيل سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

ويحقق سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار، حيث يحدث تغييرات إلى سعره أكثر من مرة، وكل تلك التغييرات ناتجة عن التغييرات الاقتصادية التي تمر بها كافة دول العالم بأكمله، وأيضًا معتمدة على حالة العرض والطلب في السوق على الذهب.

سعر الذهب اليوم 4 أكتوبر 2023 في المملكة العربية السعودية:

من الجدير بالذكر، أن الذهب يوجد منه العديد من الأعيرة ولكن أكثر الأعيرة انتشارًا هو عيار 21، لذلك سنوضح لكم خلال السطور القادمة سعر الذهب اليوم 4 أكتوبر 2023 في المملكة العربية السعودية.

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أسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب اليوم عيار 24 يبلغ نحو 219.31 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم عيار 22 يبلغ نحو 201.03 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ نحو 192.19 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم عيار 18 يبلغ نحو 164.48 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم عيار 14 يبلغ نحو 127.93 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم عيار 12 يبلغ نحو 109.65 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب:

مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في السعودية

تبلغ أوقية الذهب اليوم 4 أكتوبر 2023، في المملكة العربية السعودية نحو 6.821 ريال سعودي.

سعر سبائك الذهب اليوم.. مفاجأة في أسعار جميع الأوزان "اشتري الآن" سعر الذهب اليوم ختام التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 2205 جنيهات

سعر الجنيه الذهب:

يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية نحو 6.821 ريال سعودي.

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سعر كيلو الذهب:

ويبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية نحو 219.309 ريال سعودي.