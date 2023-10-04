نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في تبوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم بمدينة الملك خالد الرياضة بتبوك اليوم، برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي استمر يومين بمشاركة 380 من البنين والبنات؛ بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس، وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.

وتُعد مدينة تبوك سابع المدن التي يقام فيها البرنامج، حيث تم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بمنطقة تبوك، وخضوعهم لتجارب الأداء وتقييم للمواهب وفق المعايير التي حددتها الإدارة الفنية بالاتحاد.

ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي اعتمدت على 7 ركائز أبرزها مسار تطوير المواهب، ومن ضمن أهداف الإستراتيجية تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025، بما يسهم في صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخبًا في العالم بحلول عام 2034، ومن المقرر أن يقام المهرجان في 8 مدن قادمة هي: جدة، وأبها، والجوف، وحفر الباطن، والدمام، والباحة، والمدينة المنورة، والرياض