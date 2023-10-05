أحمد جودة - القاهرة - طيران السعودية الهوية الجديدة



قدم الطيران السعودي عدة عروض احتفالا بالهوية الجديدة، حيث عروض طيران السعودية شملت خصم 30% لجميع العملاء الذين يسافرون من وإلى المملكة العربية السعودية يكون عرض طيران السعودية محدودا إلى يوم 7 أكتوبر 2023، حيث ترصد بوابة الفجر خطوات الحصول على العرض والاستفادة منه.

عروض طيران السعودية خصم 30 % على جميع الوجهات الدولية احتفالا بالهوية الجديدة

عروض طيران السعودية خصم 30 % للرحلات حتى يوم 7 أكتوبر:

عروض طيران السعودية، تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن عروض طيران السعودية، كيفية الحصول على العرض والاستفادة من الخصم،ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لزواره ومتابعيه على مدار الساعة لحظة بلحظة.

طيران السعودية.. شروط الحصول على عرض خصم 30%:

يشمل عروض طيران السعودية على عدة شروط وهي كالتالي..

أن تكون الرحلة من وإلى السعودية إلى أي جهة دولية والعكس.

يكون عروض طيران السعودية على رحلات الذهاب والعودة.

فترة عرض طيران السعودية إلى يوم 7 أكتوبر 2023.

تكون فترة السفر من 10 أكتوبر إلى 10 ديسمبر.

يتم خصم 30% على درجة الأعمال والضيافة.

لا يتم احتساب الخصم على الرسوم والضرائب.

طرق حجز تذكرة الطيران السعودي.. للحصول على العرض:

يدخل العميل على موقع طيران السعودية وتحديد الهوية الجديدة.

ثانيا الدخول على صفحة الحجز.

ثالثا حدد نوع الرحلة.

رابعا وضح وجهه السفر من وإلى.

خامسا عين تاريخ الرحلة.

سادسا اختر درجة الحجز.

سابعا اختر العرض الذي يناسبك.

ثامنا دخول البيانات الشخصية والصور والمستندات ورقم التلفون.

تاسعا دفع الرسوم ثم ستصلك رساله لإتمام عملية الحجز.

عروض طيران السعودية خصم 30 % على جميع الوجهات الدولية احتفالا بالهوية الجديدة

عدة نصائح للعملاء المسافرين.. عروض طيران السعودية: