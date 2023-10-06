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أحمد جودة - القاهرة - يعتبر حساب المواطن واحد من ضمن برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية، ويتم إيداع الدعم في الـ 10 من كل شهر ميلادي ولا يتم تغيير الموعد إلا إذا كان يوافق عطلة رسمية أو يوافق يوم الجمعة في هذه الحالة يتم تقديم موعد الإيداع أو تأخيره ليوم واحد فقط.

لقد تم إنشاء برنامج حساب المواطن بهدف مساعدة الأسر التي قد تأثرت بشكل مباشرة أو غير مباشر بالتطورات الاقتصادية، ويتم من خلاله إعادة توزيع الدعم الحكومي على فئات المجتمع المستحقة للدعم، وبناء على ذلك سوف يتم توفير الاحتياجات اللازمة بالتكلفة المناسبة إلى جميع المواطنين، كما أن البرنامج يعتبر وسيلة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الموارد.

ويتم التقديم على برنامج حساب المواطن للمواطنين الذين تتوافر بهم الشروط المعلن عنها رسميًا من قبل الجهات المختصة، ويتم مراجعة أهلية حساب المواطن لتقديم الدعم لجميع المستحقين له.

حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟

برنامج حساب المواطن السعودي 2023:

تستعرض لكم بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين والخدمة التي يقدمها للمواطنين وتعريف التابع المعال، ذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه ومتابعيه على مدار الساعة لحظة بلحظة.

حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟

يمكن إضافة تابعين للمستفيدين من دعم حساب المواطن بشكل إلكتروني، ولقد تم طرح سؤال من قبل أحد المستفيدين حول إمكانية إضافة العمالة المنزلية كتابعين في دعم حساب المواطن.

وأضاف البرنامج ردًا على تساؤل أحد المستفيدين حول إمكانية إضافة العاملة المنزلية إلى التابعين لديه باعتباره الكفيل ورب الأسرة، أن إضافة التابعين إلى الحساب المؤهل للحصول على دعم البرنامج لا تشمل العاملات المنزليات.

يواصل الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين التابع لبرنامج "حساب المواطن" الرد على استفسارات المواطنين بشأن كل ما يتعلق بالبرنامج، ويحرص على الإجابة عن التساؤلات والشكاوى الواردة من المتابعين والمستفيدين لضمان الحصول على المعلومة من مصدر موثوق، ومنعا لتداول الأخبار المغلوطة.

حساب المواطن 2023.. تعريف التابع المُعال؟

وفي هذا الصدد، كشف برنامج "حساب المواطن"، المقصود بالتابع المُعال ضمن فئات التابعين للمستفيد الرئيسي من دعم البرنامج.

وأوضح البرنامج، أن التابع المُعال يقصد به، التابعين الذين يكون لرب الأسرة المتقدم حق ولايتهم أو احتضانهم قانونيًا.

وأشار "حساب المواطن"، إلى أنه بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة وهي:(صك حصر ورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائل).

حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟

حساب المواطن 2023.. متوسط دعم الأسرة الواحدة:

حساب المواطن، أوضح عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل لبرنامج "حساب المواطن"، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

حساب المواطن 2023.. عدد أرباب الأسر في دفعة مارس:

حساب المواطن، عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

حساب المواطن 2023.. شروط الحصول على دعم حساب المواطن:

أن يكون سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.

الحد الأدنى لسن المتقدم هو 18 عامًا.

لا يتعدى أي مبلغ يتلقاها مقدم الطلب من جهات غير "حساب المواطن" مبلغ الحد الذي يمنعه حسب عدد الأشخاص المؤهلين.

يجب أن يكون الشخص مقيمًا بالكامل في المملكة العربية السعودية.

- يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط.

حساب المواطن 2023.. يوضح سبب عدم وجود أيقونة تقديم الطلب لدى بعض المستفيدين:

أوضح برنامج الدعم الحكومي السعودي "حساب المواطن"، سبب عدم وجود أيقونة تقديم الطلب لدى بعض المستفيدين.

وقال حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، إن ذلك يعني أن حالة الطلب هي مكتمل كليًا دون الحاجة للمرفقات، وبالتالي فلا يلزم المستفيد تقديم الطلب.

حساب المواطن 2023.. حالة تقديم الطلب:

حساب المواطن السعودي، أضاف البرنامج أنه في حالة تقديم الطلب سيتم دراسة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفاء شروط الأهلية، وأكد أنه بإمكان المستفيد زيارة حسابه على البرنامج والضغط على أيقونة دراسة الأهلية لمعرفة حالة الأهلية.

حساب المواطن 2023.. هل يمكن إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين المستفيدين؟

حساب المواطن 2023.. خطوات تقديم اعتراض:

حساب المواطن، عبر على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الجديدة يتم تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة حساب المواطن الرسمية.

سجل دخول لحساب المواطن ثم انقر على خانة قائمة دراسة الأهلية.

سوف تظهر لك خانة غير مؤهل ثم اضغط على أسباب عدم استحقاق العائل.

انقر على خانة تقديم الاعتراض ثم ارفع المستندات المطلوبة.

- سوف يتم دراسة طلبك والرد عليك.

حساب المواطن 2023.. مدة الاعتراض:

برنامج حساب المواطن السعودي، الوضع في الاعتبار أن تقديم طلبات اعتراض حساب المواطن يكون خلال 90 يومًا من صدور نتائج الأهلية، فلا يمكن الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز تلك الفترة، ويكون على المواطن التقديم من جديد لبرنامج دعم حساب المواطن.

