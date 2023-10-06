نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تؤكد دعمها الكامل لترشح المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء المصري دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية في الترشح لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأعرب المجلس، في بيان اليوم، عن ثقته في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خاصة في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تتمتع بها المملكة حاليًا، وكذا ما تزخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضي الذي ترنو إليه أنظار العالم.

وأوضح مجلس الوزراء المصري أن هذا الدعم الكامل يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعبًا.