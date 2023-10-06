"إلكترونيات التعلم "تعرف على تفاصيل الجامعة السعودية الإلكترونية

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أحمد جودة - القاهرة - تخصصات الجامعة السعودية الإلكترونية واهم أهدافها

الجامعة السعودية الإلكترونية

هي جامعة حكومية تم إنشاؤها عام ٢٠١١بأمر من الديوان الملكي بمدينة الرياض وأصبح لها بعد ذلك العديد من المراكز التعليمية في مناطق مختلفة وتعد الجامعة السعودية الإلكترونية أحد أنواع التعليم العالي وتعتمد الجامعة على تقنيات التعليم والاتصالات وتجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج إضافة لذلك توفير الجامعة إمكانية الحصول على درجات علمية في تخصصات وبرامج متوافقة مع احتياجات سوق العمل ومستجابه لمتطلبات التنيمة والتعليم مدي الحياة كما إنها تمنح الدراسين فيها درجة البكالوريوس والماجستير والدرجة العاليمة (الدكتوراه).





فروع الجامعة السعودية الإلكترونية

تأسست الجامعة السعودية الإلكترونية في مدينة الرياض ولها فروع عديدة منها

فرع جدة،فرع المدينة المنورة،فرع الدمام،فرع أبها،فرع الأحساء،فرع القصيم،فرع تبوك، فرع جازان،فرع نجران،فرع حائل.

تخصصات وبرامج الجامعة السعودية الإلكترونية

تضم الجامعة السعودية الإلكترونية عددًا من الكليات التي تشتمل علي تخصصات متنوعة ومنها

١- كلية العلوم الإدارية والمالية:وتضم هذه الكلية اقسام المحاسبة والمالية،إدارة الأعمال،التجارة الإلكترونية.

٢-العلوم والدراسات النظرية:وهي ثلاثة أقسام الإعلام الإلكتروني،واللغة العربية لغير التحدثين بها،واللغة الإنجليزية.

٣-كلية العلوم الصحية: وتضم قسمين الصحة العامة،والمعلوماتية الصحية.

٤-كلية الحسوبة والمعلوماتية:وتضم برنامج التقنية المعلوماتية،علوم الحاسب،علوم البيانات.

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من اهم أهداف الجامعة السعودية الإلكترونية

١-التميز في مجال التعليم الأكاديمي

٢-الريادة في مجال التعليم التقني على المستوى الإقليمي.

٣-تحسين مجال الإبتكار التقني والمجالات الرقمية

٤-محاولة إيجاد طريقة للتواصل بين جميع المجتمعات المحلية في كافة محافظات المملكة السعودية.

٥-دعم عملية الاستدامة في الجوانب المالية وسياسة الانفاق.

شروط القبول بالجامعة السعودية الإلكترونية





١-حصول الراغب بالانضمام إلى الجامعة على الشهادة الثانوية العامة بالسعودية.

٢-أن يأتي الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية خارج المملكة السعودية بتصديق رسمي من وزارة التعليم السعودي.

٣-أن لا يتجاوز عدد سنوات حصول الطالب على الشهادة الثانوية أكثر من خمس سنوات.

٤-أن يكون الطالب الراغب بالانضمام إلي الجامعة السعودية الإلكترونية سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

٥-أن يرفق الطالب كافة البيانات علي الموقع الجامعة وتقديمها في الموعد المحدد لها

٦ -يتطلب التقديم في كلية العلوم في كلية العلوم الصحية حصول الطالب على مسار علمي.

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية



لا بد من تقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للانضمام إلى الجامعة السعودية الإلكترونية وهي

١-صورة البطاقة العائلية للطالبات فقط

٢-صورة البطاقة الشخصية للطالب إذا كان مواطن سعودي

٣-إذا كان الطالب غير سعودي ومن ام سعودية يجب إرفاق صورة الهوية الشخصية للأم

٤-إذ لم يكن الطالب سعودي الجنسية يجب عليه أن يأتي بصورة الإقامة من ضمن المستندات.

٥-الطالبة الغير سعودية ولكنها متزوجة من رجل سعودي يجب عليها أن تأتي بصورة هوية زوجها مع المستندات.



٦-عند حصول الطالب على الشهادة الثانوية من خارج المملكة يجب عليه تقديم النسخة الأصلية من شهادة المعادلة موثقة من وزارة التعليم السعودي.

كيفية التسجيل في الجامعة للحصول على البكالوريوس

١-قم بالدخول على بوابة القبول بالجامعة السعودية الإلكترونية

٢-اضغط على طلب جديد

٣-ثم اضغط على تقديم طلب جديد

٤-قم بكتابة اسم المستخدم الجديد بالانجليزية مكون من حروف وارقام حد أقصى (9)

٥-اختيار مقر الدراسة بشكل صحيح مقر الطلبه للطلاب ومقر الطالبات للطالبات.

٦-بعد ذلك يجب عليك كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد بشكل صحيح.

٧-أكتب كافة البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها.

٨-أكتب عنوانك بشكل صحيح

٩-إدخال بيانات المؤهل الدراسي

١٠-أدخل نوع الشهادة برمز رقمي من غير أقواس

١١-قم بأختيار التخصص الذي تريده

١٢-مراجعة البيانات بدقة

١٣-الموافقة على الشروط والأحكام.