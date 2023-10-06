نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية في حمص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها عن بدء مراسم تشييع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية في حمص.

وجرت أمام مشفى حمص العسكري اليوم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.

وأدى الهجوم إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام بدءا من تاريخ 6 أكتوبر 2023، على "الشهداء" المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بتاريخ 5 أكتوبر 2023. حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة السورية.

